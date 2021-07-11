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內用全台逆時中！ 侯友宜：有隱形傳播鏈 中央應統一規範

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，中央應該有承擔的勇氣，訂定統一規範，否則地方政府在執行決策時會沒有標準，衍生爭議，受傷的還是市民。圖／取自侯友宜臉書
侯友宜表示，中央應該有承擔的勇氣，訂定統一規範，否則地方政府在執行決策時會沒有標準，衍生爭議，受傷的還是市民。圖／取自侯友宜臉書

中央宣布微解封，但除了澎湖縣外，全台都「逆時中」，禁止餐廳內用，有人認為這是中央在甩鍋地方。新北市長侯友宜表示，現在仍有許多隱形傳播鏈，中央要有承擔與決斷的勇氣，訂定統一規範，否則引起爭議，受傷的會是市民。

侯友宜表示，現階段除了隱形傳播鏈，還有疫苗覆蓋率不足問題，中央在面對疫情時，要有勇氣承擔，訂定統一規範，不然會引起很多爭議。

侯友宜指出，在面對升級、降級，中央都要明確統一，讓地方政府在執行政策時，能夠一致，若標準不一，爭議肯定再起。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 微解封 侯友宜

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