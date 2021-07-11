僅澎湖開放餐飲內用 陳時中：尊重地方審慎判斷

疫情3級警戒延長至26日，中央同意部分場所「微解封」，但全台僅剩澎湖開放餐飲內用。指揮中心指揮官陳時中今天說，地方政府可因時因地調整規定，尊重地方審慎判斷。

中央宣布微解封，但全台各縣市紛紛自行宣布防疫措施不鬆綁，僅剩澎湖縣開放餐飲內用。新北市長侯友宜表示，隱形傳播鏈未阻斷，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗覆蓋率低，不是解封好時機，中央要有擔當提出一致性做法。

面對各界懷疑中央流行疫情指揮中心微解封變偽解封，陳時中在指揮中心記者會中強調，這次防疫框架仍是全國一致，「延長3級、部分鬆綁」時期，原則是中央跟地方共同負責，中央有部分鬆綁防疫原則，但各別細節由地方政府訂定。

陳時中說，不論是防疫時期或非防疫時期，在符合中央原則前提下，地方可依據執行面需求設計規範，如在「微解封」後，持續禁止內用，地方政府可因時因地，適度鬆綁或延續較嚴格防疫規範，相信地方政府都非常謹慎，在考量經濟、防疫兩難問題下，做出最後的審慎判斷，指揮中心都尊重。

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