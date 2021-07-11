金門也「逆時中」！ 楊鎮浯宣布7/26前餐飲業禁止內用

中央流行疫情指揮中心宣布7月13日後餐廳可有條件開放內用，但全台地方政府昨日先後宣布「餐廳禁止內用」，時隔一天，金門縣長楊鎮浯今天表示，縣府考量到仍有傳染疫情存在，加上這2天要來金門施打的人流增加，恐造成防疫破口，因此修正為「餐飲業禁止內用」，鼓勵外帶。

楊鎮浯今天上午在視察位在金門縣立體育館的ＡＺ施打站時，面對記者的詢問，楊鎮浯表示，餐飲內用的部分，原考量金門目前還是零確診，再加上金門機場快篩站也有達到部分防堵外部移入疫情功能，所以在金門整體的環境相對穩定的情況下，在第一時間是按照中央微解封的指引，讓鄉親能夠稍微喘口氣、能夠到餐廳內用。

但在縣府持續監測整個防疫環境的變化，這兩天發生了「行政院預約施打疫苗的系統開放到五十歲以上可以跨境施打」，恐易造成防疫破口。

楊鎮浯也表示，縣府在第一次跟行政院唐政委的視訊會議時，就要求要有區隔，否則會造成大量從外地到金門來施打疫苗的狀況，同時也會造成金門航班的排擠。果然系統正式上線後，這個狀況還是出現了，真的有台灣民眾專程進到金門來施打疫苗。為避免造成防疫破口，因此調整政策，在7月26日之前，金門取消餐廳的內用。相關政策將視疫情情形動態調整相關防疫措施。

對於縣府跟進宣布餐廳禁止內用一事，不少地區業者都表示贊同，業者表示，中央的規定嚴格，一旦店內真有顧客確診，可能最少一個半月，會無顧客敢上門，所以還是保守一點，等解封後再開放。

但也有業者昨天就開始把員工找回來幫忙備料，等著下週二重新營業，看到縣府遲至今日才宣布，也有點不爽，直說，他昨天就守在電視機前面，確認金門沒禁內用才開始進貨，並通知員工，感覺縣府做事有點慢半拍，全台各縣市都宣布完了，我們才跟進，真的很無言。 金門不少小吃店在週日上午生意興隆，店前排滿不少等著取餐的顧客。 記者蔡家蓁／攝影 金門的火鍋店業者也支持縣府的禁內用政策，強調等解封後再開放，比較安全。 記者蔡家蓁／攝影

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