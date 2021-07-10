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指揮中心：室內社交人數規範 同住家人不受限

中央社 / 台北10日電

國內疫情趨緩，13日起將開放微解封措施，但網路訊息稱微解封社交人數規範不可思議、病毒只會攻擊家人等，指揮中心今天重申，防疫指引是規範非同住者間，同住家人不受限。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，但因應仍有零星確診個案，指揮中心8日公布疫情警戒第3級延長至26日，但自13日起針對部分場所適度鬆綁。

近日有網友散布「三級警戒微解封的不可思議之處，新冠肺炎病毒只會攻擊家人」等訊息，指揮中心今天晚間發布新聞稿表示，相關內容多有誤導，且在錯誤基礎上不當類比。

指揮中心再次強調，相關防疫指引已清楚說明，原本同住家人可繼續維持生活，相關指引都是針對日常非同住者間的行為互動加以規範，13日起部分場所適度鬆綁，但仍須遵守防疫相關指引及規範。

指揮中心指出，此波疫情中，不少個案均為家戶群聚感染，由於室內密切接觸風險較高，因此對於室內社交人數須有較嚴格規範，但不包含原本同住的家人，也無需限制同住家人不能在家打麻將、看電影、吃飯等，呼籲民眾勿輕信或隨意散播、轉傳錯誤訊息，造成防疫困擾。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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