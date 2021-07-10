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微解封各縣市規定不同 陳時中：讓地方做該做的事

中央社 / 台北10日電
中央宣布7月13日起微解封，但各縣市做法不一。圖為微解封前台北市信義區的周末。 報系資料照／記者潘俊宏攝影
中央宣布7月13日起微解封，但各縣市做法不一。圖為微解封前台北市信義區的周末。 報系資料照／記者潘俊宏攝影

中央宣布7月13日起微解封，但各縣市做法不一惹議。指揮中心指揮官陳時中今天表示，先前地方政府就反應希望有調整的彈性，因此也順應民情，讓地方依權限做該做的事。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨穩，但仍未達降級標準，因此全國第3級警戒將延到26日，但13日起部分場所將「微解封」，包括餐飲場所可內用，並開放電影院、室內外運動場館、遊樂園及國內9人以下旅行團等；不過，各地方政府對於微解封規定各有不同的規定與做法，外界也質疑中央設局給地方扛。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，整體施政上是由中央訂定規定，地方也有其負責的權責，前陣子第一次將警戒升級第3級時，各地政府也提出意見，希望有更多彈性，看來不無道理，因此順應民情讓地方政府有權限做應該做的事，「我認為這樣很好」。

至於下週微解封後，如何確保各單位落實，外界也呼籲做流行病學調查了解國內染疫情形。陳時中說，未來解封後會有一定監督機制，各主管單位也會認真執行，指揮中心也正在針對流行病學做相關調查。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 微解封

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