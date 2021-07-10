幼兒園不開家長氣炸 陳時中鬆口：有照顧困難可聯繫
國內進行將於7月13日進行三級警戒適度鬆綁，卻仍有部分行業及對象未能被納為對象。其中日照中心及幼兒園更有家長心急需要有照顧需求，壓力太大。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，幼兒園在5月23日疫情一開始，也有相當比例的確診案例在，加上幼兒有難以區隔的狀況才暫停上課，如果有子女照顧需求，可以跟園方聯繫「人數不要多」，但現前仍無法全部開放。
陳時中指出，自今年5月起，零到六歲幼童也占每週本土病例數以及其占總病例，有趨緩但比例仍高，目前三級解封適度鬆綁後，「幼兒園還是有難以區隔的狀況，提醒幼兒園防疫不易，會讓疫情不好控制。」
但他也表示，在教育部公布原則底下，家人無法照顧，但幼兒園可以提供用餐等服務，有些人反映在家裡困難照顧，還是可以跟園方聯繫，「建議不要多，畢竟幼兒園還是會有群聚，現在個案數少可以稍微放鬆，但還是不能全部來開放。」
至於若有困難可以跟園方反映，若是補習班可以比照辦理補，包含陪寫功課的業務。陳時中表示，「我也知道安親班的需要，但是在安親班中人數不多也沒有違背規定，相信教育部會有相關的考慮，其中牽涉不同行業別不同，由主管機關來進行。」
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