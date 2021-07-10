屏縣府宣布微解封仍禁內用 潘孟安向餐飲業致歉

根據昨（9）日中央疫情指揮中心宣佈，三級防疫警戒持續到26日，但對於部分場館及行業有適度的鬆綁限制，並交由地方政府彈性調整，但也因此產生「中央地方不同調」的情況發生。對此，北市於9日下午表示，餐飲業維持不開放內用，但電影院卻可以「有條件地開放」，而新北市卻「完全不開放」電影院，雙北明顯不同調。

2021-07-10 11:31