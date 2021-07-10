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屏縣府宣布微解封仍禁內用 潘孟安向餐飲業致歉

中央社 / 屏東縣10日電
屏東縣長潘孟安。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
屏東縣長潘孟安。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

因應13日微解封，屏東縣政府原依中央流行疫情指揮中心規範指引辦理，但屏縣府今天宣布，餐飲業仍只能外帶、禁內用；屏東縣長潘孟安向餐飲業致歉：「對不起，請再忍一下。」

指揮中心8日宣布，全國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒延長實施到26日，餐飲場所13日起雖可內用，但不可多人共食。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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