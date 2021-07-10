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解封不同調！北市准看電影、新北罰1.5萬？秒懂雙北不踩雷

聯合新聞網 / 綜合報導
傍晚時新北市四號公園內有不少民眾進入散步。 記者潘俊宏／攝影
傍晚時新北市四號公園內有不少民眾進入散步。 記者潘俊宏／攝影

根據昨（9）日中央疫情指揮中心宣佈，三級防疫警戒持續到26日，但對於部分場館及行業有適度的鬆綁限制，並交由地方政府彈性調整，但也因此產生「中央地方不同調」的情況發生。對此，北市於9日下午表示，餐飲業維持不開放內用，但電影院卻可以「有條件地開放」，而新北市卻「完全不開放」電影院，雙北明顯不同調。

針對13日後的「微解封政策」，根據市長柯文哲臉書發文說明，只需要全程配戴口罩、室內與戶外區域禁止飲食，最後再加上採梅花座、間格座保持適當的距離，電影院就准許開放。

而新北市政府也在粉絲專頁「我的新北市」上發文表示，市內共15家電影院維持暫停營業，並強調是依據傳染病防治法相關規定公告，違者可依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

綜觀兩市規定，除在美食街、餐廳、夜市一致維持「暫停內用，只能外帶」的規定，及暫停開放校園等文教場館外，在運動場館、藝文展覽、電影等非民生必需場所，皆呈現開放不同調的情況。

雙北微解封指引比較

  • 餐廳、美食街、夜市等場所

    雙北一致：禁止內用，只能外帶

  • 校園、社教場館

    雙北一致：暫停開放

  • 運動場館

    台北：開放中低強度且非身體接觸之運動，不開放更衣室等附屬設施及非運動空間

    新北：暫停開放

  • 藝文展覽

    台北：採預約制，展間容留人數在100人以下

    新北：博物館、藝文園區、風景區僅開放戶外，限原容留人數40%

  • 電影院

    台北：採梅花座、間隔座，需全面佩戴口罩

    新北：暫停開放

北市於9日下午表示，電影院卻可以「有條件地開放」，而新北市卻「完全不開放」電影院，雙北明顯不同調。 圖／柯文哲
北市於9日下午表示，電影院卻可以「有條件地開放」，而新北市卻「完全不開放」電影院，雙北明顯不同調。 圖／柯文哲

北市於9日下午表示，電影院卻可以「有條件地開放」，而新北市卻「完全不開放」電影院，雙北明顯不同調。 圖／我的新北市
北市於9日下午表示，電影院卻可以「有條件地開放」，而新北市卻「完全不開放」電影院，雙北明顯不同調。 圖／我的新北市

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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