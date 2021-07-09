快訊

陸籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

新北：不冒進微解封 記取教訓禁不起摧殘

中央社 / 新北9日電

新北市府今天表示，開放「微解封」談何容易，新北曾1天確診384例，經醫護與市民共同努力，好不容易降低確診數，要珍惜成果並記取悲傷教訓，不能冒進，因禁不起血淋淋的摧殘。

新北市府今天下午在防疫會議後直播說明會公布，今日新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例11人，其中有4人住院，匡列接觸者28人。

市府說，需分析足跡的6人中，都與台北市的交通運輸公司、北市農產運銷公司、北市環南市場及公司職場有關。另新北八里區、淡水區的2人確診個案足跡單純，但仍待疫調釐清感染源。

市府表示，上星期三（6月30日）開始，社區篩檢陽性都是個位數，8日篩檢3000餘人，有1人為陽性。篩檢是阻止社區傳播重要指標，盼望雙北與全國各縣市，也要注意篩檢與追蹤，找出不明感染源。

市府說，至今天中午預約接種疫苗的4萬餘人，接種率為97%。15日前將65歲以前的長輩施打完畢。16日以後由中央統一接管分配疫苗，因此，須以中央的疫苗預約系統，無法使用新北市的系統登記。

市長侯友宜對於「微解封」措施表示，新北以管制為原則，戶外放寬為例外，各場所將來以「先管制、後開放」的原則，逐漸滾動式檢討開放。

侯友宜說，要開放談何容易，中央各部會於CDC（衛福部疾病管制署）公布的指引，因跨部會標準與邏輯不一，難以管理執行。新北市曾經1天發生確診384例，醫護努力與市民共同努力防疫，好不容易降低案例。

他說，要珍惜防疫成果並記取悲傷的教訓，不能冒進放寬讓疫情再起，因為新北市禁不起血淋淋的摧殘，共同生活圈的台北、基隆、桃園，甚至全台灣都要深刻省思。

教育局表示，學校運動場等不開放，有條件開放健身房、高爾夫球場、棒壘球打擊場、羽球館、籃球館、桌球館、網球場等。但只能戴口罩單獨練習籃球，不混用籃球，不能有肢體碰觸的團練、競技，場館教練也須定期篩檢。

市府經濟發展局長何怡明說，餐飲場所全面禁止內用、超商關閉熟食販賣區，違反者將依傳染病防治法開罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

經濟發展局表示，網咖、電玩等10種特定行業及包含夾娃娃機店在內的8類具防疫風險之營業場所，停業期限也將延長至7月26日，違反停業規定者將處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

新北2例感染源不明確診者 曾去新店市場、全聯

3級警戒延到26日 新北餐飲業仍不開放內用

3級微解封「開放才是例外」 侯友宜：風景區人流降載開放

新北712開放65歲以上莫德納疫苗接種！3張圖看預約方式

相關新聞

餐飲仍「不解封」 北市府宣布：餐飲禁內用、限外帶

指揮中心昨公布有條件放寬餐廳及百貨、賣場、傳統市場、夜市餐飲內用，但台北市長柯文哲日前表示餐飲業開放台北不跟進。北市府今...

認為微解封執行上有難度 侯友宜：維持警戒三級為標準

中央流行疫情指揮中心昨天宣度微解封，新北市長侯友宜認為，這對管理者跟業者在執行上有困難，新北目前還是重災區，不能掉以輕心...

彰化宮廟維持「不解封」 百人以下餐廳有條件開放內用

中央宣布7月13日起「微解封」，彰化針對餐廳開放也放寬，100人以下餐飲業若符合規定可開放內用，校園操場也對外開放，但僅...

微解封開放健身房 醫揭「3大風險」嚇喊：比搭飛機還危險

全國三級警戒再度延長，但13日起適度鬆綁部分場所，包含開放電影院、健身房、餐廳內用區等，引發各界關注。對此，腎臟科醫師洪永祥表示，健身房除了難以保持配戴口罩，還會重複接觸同一器材，又是密閉空間，他認為「比搭飛機的風險還高」，直呼「開放實在太奇怪」。

林右昌提戒急用忍！北北桃都還有確診 別爽2天多關2個月

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會說，今天CDC公布全台本土病例32例，台北市19例，新北市11例，桃園市2例，基隆今天...

部分措施微解封 柯文哲：首都生活圈管制不可以差太多

中央疫情指揮中心昨天宣布三級警戒延長到7月26日，部分措施微解封，但微解封圖卡多達20多張，又授權地方政府因地、因時調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。