新北：不冒進微解封 記取教訓禁不起摧殘

新北市府今天表示，開放「微解封」談何容易，新北曾1天確診384例，經醫護與市民共同努力，好不容易降低確診數，要珍惜成果並記取悲傷教訓，不能冒進，因禁不起血淋淋的摧殘。

新北市府今天下午在防疫會議後直播說明會公布，今日新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例11人，其中有4人住院，匡列接觸者28人。

市府說，需分析足跡的6人中，都與台北市的交通運輸公司、北市農產運銷公司、北市環南市場及公司職場有關。另新北八里區、淡水區的2人確診個案足跡單純，但仍待疫調釐清感染源。

市府表示，上星期三（6月30日）開始，社區篩檢陽性都是個位數，8日篩檢3000餘人，有1人為陽性。篩檢是阻止社區傳播重要指標，盼望雙北與全國各縣市，也要注意篩檢與追蹤，找出不明感染源。

市府說，至今天中午預約接種疫苗的4萬餘人，接種率為97%。15日前將65歲以前的長輩施打完畢。16日以後由中央統一接管分配疫苗，因此，須以中央的疫苗預約系統，無法使用新北市的系統登記。

市長侯友宜對於「微解封」措施表示，新北以管制為原則，戶外放寬為例外，各場所將來以「先管制、後開放」的原則，逐漸滾動式檢討開放。

侯友宜說，要開放談何容易，中央各部會於CDC（衛福部疾病管制署）公布的指引，因跨部會標準與邏輯不一，難以管理執行。新北市曾經1天發生確診384例，醫護努力與市民共同努力防疫，好不容易降低案例。

他說，要珍惜防疫成果並記取悲傷的教訓，不能冒進放寬讓疫情再起，因為新北市禁不起血淋淋的摧殘，共同生活圈的台北、基隆、桃園，甚至全台灣都要深刻省思。

教育局表示，學校運動場等不開放，有條件開放健身房、高爾夫球場、棒壘球打擊場、羽球館、籃球館、桌球館、網球場等。但只能戴口罩單獨練習籃球，不混用籃球，不能有肢體碰觸的團練、競技，場館教練也須定期篩檢。

市府經濟發展局長何怡明說，餐飲場所全面禁止內用、超商關閉熟食販賣區，違反者將依傳染病防治法開罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

經濟發展局表示，網咖、電玩等10種特定行業及包含夾娃娃機店在內的8類具防疫風險之營業場所，停業期限也將延長至7月26日，違反停業規定者將處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

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