與中央不同調 宜蘭縣餐飲業維持不得內用
宜蘭縣政府今天表示，雖中央已宣布13日起有條件開放餐廳內用，全國疫情也趨緩，但假日常有遊客到宜蘭，為保護縣民健康，3級警戒期間縣內餐飲業仍不開放內用，一律外帶。
宜蘭縣長林姿妙下午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情線上記者會表示，宜蘭已連續14天零確診，但仍有外縣市確診個案在宜蘭留下足跡，案15266是新北市通知8日確診個案，曾在5日與親人騎機車進入宜蘭，前往礁溪九龍山白鵝湖玉清宮，並未與他人接觸，縣府衛生局已通知宮廟消毒；若有民眾當時也曾到訪，出現身體不適，請前往篩檢。
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