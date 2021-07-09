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微解封 專家籲防疫管理不鬆懈

中央社 / 台南9日電

南區傳染病防治醫療網副指揮官柯文謙今天說，中央昨公布微解封相關指引，但面對「微解封」三字，民眾可能只看到後面「解封」兩字，提醒民眾落實自身防疫管理，不能鬆懈。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情控制，台南市政府今天舉行一級指揮中心防疫會議，針對疫苗施打、各局處因應微解封等規劃議題滾動檢討。視訊與會的柯文謙做以上表示。

台南市政府衛生局長許以霖報告疫情概況，其中，台南市COVID-19疫苗的第1劑人口涵蓋率已達11.82%，南市75歲以上族群疫苗接種率則為53.69%。隨週六日在東區、安平、善化、新營開設大型施打站，以及邀請佳里奇美醫院開設兩場門診協助接種，預估週末能達成「萬人接種」目標，加速衝高施打疫苗量能。

近期網路流傳「台南75歲以上長者疫苗保護覆蓋率是六都最低」等錯誤訊息，許以霖說明，由於台南疫情比其他縣市相對穩定，所以一開始疫苗接種政策，採取先打第1類和第5類的高風險族群，也因此這兩類族群都未傳出有院內感染情況。

許以霖表示，其他縣市大多是全部族群一起打，統計這樣的資訊和數字並不對等，目前台南在疫苗使用率應是排名在全國前半段。

隨著週六、日設置多場大型施打站，南市府提醒民眾，符合接種資格者先透過「台南打疫苗」line系統和公所專線登記，並務必在登記時段前來，勿提早到場排隊；另因莫德納疫苗並無剩餘任何殘劑，因此，未事先登記者千萬別心存到場等待「殘劑」心理。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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