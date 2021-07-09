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微解封開放健身房 醫揭「3大風險」嚇喊：比搭飛機還危險

聯合新聞網 / 綜合報導
指揮中心宣布13日起將適度鬆綁部分場所的管制措施，包含健身房也能在配合防疫條件下重新開放。 示意圖／ingimage
指揮中心宣布13日起將適度鬆綁部分場所的管制措施，包含健身房也能在配合防疫條件下重新開放。 示意圖／ingimage

全國三級警戒再度延長，但13日起適度鬆綁部分場所，包含開放電影院、健身房、餐廳內用區等，引發各界關注。對此，腎臟科醫師洪永祥表示，健身房除了難以保持配戴口罩，還會重複接觸同一器材，又是密閉空間，他認為「比搭飛機的風險還高」，直呼「開放實在太奇怪」。

針對微解封相關措施，洪永祥在臉書發文表示，他最擔心的就是健身房即將開放，首先，前往健身房運動的民眾，無法避免留下汗水、口水，甚至還會「用力呼氣、噴來噴去」；第二，所有人處在密閉空間，並固定接觸同一部位的器材，就算定時消毒也難以完全防堵病毒傳播。

第三，洪永祥指出，健身房的出入人士多是年輕人，有很大機率是「沒打疫苗且無症狀高活動者」，憂心屆時將成為「到處傳染的大破口」。他提到，大多數人有搭乘飛機的必要時，都是全副武裝穿上隔離衣後才敢上機，但去健身房總不可能套一層厚厚的防護衣，因此他認為「健身房的傳染風險比搭飛機還要高」。

洪永祥強調，希望民眾能呼籲身邊親友「千萬不要去健身房」，並忍不住直呼「開放這太奇怪了，到底是哪門子的專家會議決定？」隨後網友留言「其實我也不懂健身房開放理由」、「是有『條件』開放，昨天記者會都有講」、「因為再不營業就快要倒閉了吧」。

而根據指揮中心說明，室內外運動場館開放的容留人數以最適承載量的25%為限，並須配合實施實聯制、全程佩戴口罩、保持社交距離、使用個人運動器具、避免肢體碰、禁止團體競賽等規範，共用器材設備部分，則每次使用後須進行清消，並間隔一小時後再度開放。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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