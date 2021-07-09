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大雪山、八仙山、合歡山7月13日開放 實施人流管制

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
東勢林區管理處管轄的合歡山。圖／東勢林管處提供
東勢林區管理處管轄的合歡山。圖／東勢林管處提供

中央流行疫情指揮中心昨日宣布延長三級警戒，並適度鬆綁各森林遊樂區，東勢林區管理處管轄的大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區配合中央政策，7月13日起在相關防疫措施下適度開放，但實施人流管制。

東勢林管處表示，疫情嚴俊，5月19日起，轄內的大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區暫停開放，但休園期間，各場域服務人員仍不敢鬆懈，持續加強園區內各項設施清潔消毒、維修及整備，希望在疫情減緩後提供安心優質服務。

配合中央疫情指揮中心適度鬆綁措施及防疫指引，大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區將於7月13日開園，各園區並設有人潮及相關管制措施，到達人數上限後將採一進一出，入園遊客採實聯制，全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離。

東勢林管處表示，入園人數分別為大雪山國家森林遊樂區1000人、八仙山國家森林遊樂區500人、武陵國家森林遊樂區400輛小型車(配合武陵農場)、東勢林業文化園區300人，合歡山國家森林遊樂區各停車場管制容留量開放40%停車空間，住宿降載50%，並暫停提供通鋪及5人以上房型，室內場域暫停開放，餐飲僅提供外帶不內用。另外，請遊客多加使用電子門票、行動支付等，減少人與人接觸的收付款方式入園。

此外，東勢林管處呼籲，轄內步道如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道、橫嶺山步道、合歡東峰及合歡尖山步道等共15條步道雖已開放，仍請民眾注意防疫措施，保持社交距離、全程戴口罩、勿超過10人群聚，尊重在地居民意願，防疫期間請民眾配合暫勿進入鄰近步道的部落及社區。

武陵桃山瀑布。圖／東勢林管處提供
武陵桃山瀑布。圖／東勢林管處提供

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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