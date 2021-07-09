大雪山、八仙山、合歡山7月13日開放 實施人流管制
中央流行疫情指揮中心昨日宣布延長三級警戒，並適度鬆綁各森林遊樂區，東勢林區管理處管轄的大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區配合中央政策，7月13日起在相關防疫措施下適度開放，但實施人流管制。
東勢林管處表示，疫情嚴俊，5月19日起，轄內的大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區暫停開放，但休園期間，各場域服務人員仍不敢鬆懈，持續加強園區內各項設施清潔消毒、維修及整備，希望在疫情減緩後提供安心優質服務。
配合中央疫情指揮中心適度鬆綁措施及防疫指引，大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區將於7月13日開園，各園區並設有人潮及相關管制措施，到達人數上限後將採一進一出，入園遊客採實聯制，全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離。
東勢林管處表示，入園人數分別為大雪山國家森林遊樂區1000人、八仙山國家森林遊樂區500人、武陵國家森林遊樂區400輛小型車(配合武陵農場)、東勢林業文化園區300人，合歡山國家森林遊樂區各停車場管制容留量開放40%停車空間，住宿降載50%，並暫停提供通鋪及5人以上房型，室內場域暫停開放，餐飲僅提供外帶不內用。另外，請遊客多加使用電子門票、行動支付等，減少人與人接觸的收付款方式入園。
此外，東勢林管處呼籲，轄內步道如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道、橫嶺山步道、合歡東峰及合歡尖山步道等共15條步道雖已開放，仍請民眾注意防疫措施，保持社交距離、全程戴口罩、勿超過10人群聚，尊重在地居民意願，防疫期間請民眾配合暫勿進入鄰近步道的部落及社區。
▪【圖卡整理包】哪些行業「微解封」？相關規定看過來
▪【疫苗接種】何時輪到我打疫苗？圖表先看前面八類施打進度
▪【疫情專題】7月8日增本土確診18例、死亡3例
▪【今日疫情懶人卡】環南市場4人PCR陽性 Garmin林口廠1員工確診
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言