微解封！澎湖摩西分海可岸上觀賞 不能下海走步道

全國防疫三級警戒下風景區微解封，澎湖縣府今早宣布每天增加兩航班往返澎湖。澎湖國家風景區管理處表示，吉貝、七美等地遊客中心開放使用，承載人數須低於四成，著名的奎壁山摩西分海步道維持預警性封閉，另不開放海域遊憩活動，7月13日起適用。

澎管處指出，室內場館部分，南海、北海、岐頭、吉貝、後寮、漁翁島、西嶼西臺、七美等遊客中心，實施承載人數之40%（各地不一，依據現場公告），下午4點後禁止入場、禁止飲食、保持室內社交距離。不過，小門地質探索館、望安綠蠵龜觀光保育中心維持關閉。

戶外場域部分，北寮奎壁山摩西分海步道維持預警性封閉，另不開放「水域遊憩活動管理辦法」規定的相關活動。此外，隘門、林投、吉貝、內垵等沙灘海邊據點及附屬停車場不開放，將機動派員巡查並勸離遊客，其餘轄管之停車場開放原停車數量之40%。

有關澎管處委外經營的餐飲業，若有獨立用餐空間可提供套餐，無獨立用餐空間僅能外帶。澎管處強調，進入非封閉型景點還是要全程配戴口罩，避免10人以上群聚、禁止邊走邊吃，目前仍處疫情三級警戒，將機動派員至景點巡查並勸離群聚。

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