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直播／微解封各縣市不同調？指揮中心下午2時記者會

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7月13日微解封餐廳內用 多數餐飲業者暫不開放

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
餐飲業者透過透明塑膠布阻隔與顧客直接接觸，降低染疫風險。記者蘇健忠／攝影
餐飲業者透過透明塑膠布阻隔與顧客直接接觸，降低染疫風險。記者蘇健忠／攝影

疫情指揮中心昨天宣布三級警戒延長到7月26日，7月13日後微解封，餐廳在符合梅花座、使用隔板等條件下可以鬆綁。許多餐飲業者表示為了安全考量，還是暫時不開放內用。業者透過透明塑膠布隔離，降低與顧客之間的接觸，減少染疫風險。

7月13日微解封，餐廳內用、電影院可適度鬆綁。許多餐飲業者表示還是暫時不開放內用。記者蘇健忠／攝影
7月13日微解封，餐廳內用、電影院可適度鬆綁。許多餐飲業者表示還是暫時不開放內用。記者蘇健忠／攝影
疫情指揮中心昨天公布三級警戒延長到7月26日，許多餐飲業者還是暫時傾向以外帶為主。記者蘇健忠／攝影
疫情指揮中心昨天公布三級警戒延長到7月26日，許多餐飲業者還是暫時傾向以外帶為主。記者蘇健忠／攝影
疫情指揮中心昨天公布三級警戒延長到7月26日，許多餐飲業者透過透明塑膠布隔離與顧客之間的接觸。記者蘇健忠／攝影
疫情指揮中心昨天公布三級警戒延長到7月26日，許多餐飲業者透過透明塑膠布隔離與顧客之間的接觸。記者蘇健忠／攝影
7月13日微解封，餐廳內用、電影院可適度鬆綁。許多餐飲業者表示還是暫時不開放內用。記者蘇健忠／攝影
7月13日微解封，餐廳內用、電影院可適度鬆綁。許多餐飲業者表示還是暫時不開放內用。記者蘇健忠／攝影
疫情指揮中心昨天公布三級警戒延長到7月26日，7月13日微解封，餐廳內用、電影院適度鬆綁。許多餐飲業者還是暫時傾向以外帶為主。記者蘇健忠／攝影傾向
疫情指揮中心昨天公布三級警戒延長到7月26日，7月13日微解封，餐廳內用、電影院適度鬆綁。許多餐飲業者還是暫時傾向以外帶為主。記者蘇健忠／攝影傾向

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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