7月13日微解封餐廳內用 多數餐飲業者暫不開放
疫情指揮中心昨天宣布三級警戒延長到7月26日，7月13日後微解封，餐廳在符合梅花座、使用隔板等條件下可以鬆綁。許多餐飲業者表示為了安全考量，還是暫時不開放內用。業者透過透明塑膠布隔離，降低與顧客之間的接觸，減少染疫風險。
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