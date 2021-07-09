7月13日微解封餐廳內用 多數餐飲業者暫不開放

疫情指揮中心昨天宣布三級警戒延長到7月26日，7月13日後微解封，餐廳在符合梅花座、使用隔板等條件下可以鬆綁。許多餐飲業者表示為了安全考量，還是暫時不開放內用。業者透過透明塑膠布隔離，降低與顧客之間的接觸，減少染疫風險。 7月13日微解封，餐廳內用、電影院可適度鬆綁。許多餐飲業者表示還是暫時不開放內用。記者蘇健忠／攝影 疫情指揮中心昨天公布三級警戒延長到7月26日，許多餐飲業者還是暫時傾向以外帶為主。記者蘇健忠／攝影 疫情指揮中心昨天公布三級警戒延長到7月26日，許多餐飲業者透過透明塑膠布隔離與顧客之間的接觸。記者蘇健忠／攝影 7月13日微解封，餐廳內用、電影院可適度鬆綁。許多餐飲業者表示還是暫時不開放內用。記者蘇健忠／攝影 疫情指揮中心昨天公布三級警戒延長到7月26日，7月13日微解封，餐廳內用、電影院適度鬆綁。許多餐飲業者還是暫時傾向以外帶為主。記者蘇健忠／攝影傾向

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