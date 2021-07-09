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微解封存在風險？專家：出門在外這個地方最危險

聯合新聞網 / 綜合報導
三級警戒延長至7月26日，但也宣布許多微解封的鬆綁措施及場所，包括公園等戶外空間開放給民眾使用。記者潘俊宏／攝影
三級警戒延長至7月26日，但也宣布許多微解封的鬆綁措施及場所，包括公園等戶外空間開放給民眾使用。記者潘俊宏／攝影

近日指揮中心公布全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所及限制可「微解封」。對此，台灣預防醫學學會理事長陳宜民在8日播出的政論節目《少康戰情室》認為，現在解封仍存在風險，除非疫苗施打已達7成以上，甚至Delta還要達到8成3，否則解封仍然存有不少風險，並呼籲各地方縣市首長在「中央規定」之後，不要再有其他自己的規定，否則容易造成民眾混淆，人口移動，反而會增加傳染風險。

節目中，陳宜民也舉例「像今天（8日）只有新增18例，但問題是不知道，還有多少隱藏的黑數」。並提到SARS入侵台灣時，規定至少要連續14天沒有確診才達標準，「這個是WHO的定義，過去要連續14天沒有確診，才能說是沒有狀況」、「所以現在這樣子的微解封，當然還是有狀況的」建議大家仍應自律。

除了民眾自律很重要外，他也呼籲各縣市首長不要再自己發佈中央規定以外的公告，他說，像是「台北市規定，分市場單號、雙號才能買，人就會跑到新北市」，他解釋當兩個城市規定不一樣的時候，大家就會想辦法到另外一邊，造成人口移動，「這種移動就會增加碰撞的機會、增加傳染機會」。

最後他也提醒民眾微解封後，到餐廳或公共場所時，盡量不要去盥洗室，因為盥洗室不太可能在1人使用後，馬上有人能夠進去消毒才開放下1人使用，可能成為最容易染疫的地方，奉勸之後大家若要出外，最好先在家如廁後再出門。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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