「微解封」各縣市不同調？三級警戒再延 政策整理包一次看

指揮中心昨(8)日宣布13日起微解封相關措施，同時授權地方政府因地、因時調整。不過有部分縣市包括台北、新北及桃園對於開放餐廳內用都持不同意見，桃園市長鄭文燦罕見「逆時中」，堅持餐廳和夜市維持仍不能內用。聯合新聞網整理全台各縣市微解封政策，讓讀者一次看懂。

台北市

預計今天公布

新北市

新北市長侯友宜宣布，三級警戒期間，新北市餐飲業仍不開放內用、一律採外帶。

餐廳部分，新北將維持警戒三級為標準，管制為原則，放寬為例外，以戶外為優先。除博物館、藝文園區、開放型風景區，人數降載、開放戶外，其他一律不開放。(延伸閱讀：中央指引難做到 侯友宜：新北餐飲不開放內用、一律採外帶)

基隆市

基隆目前暫時封閉的各風景區在疫情微解封之後，若屬封閉型景點，容留量將降載至原有40%，下午4時後禁止進入園區，並禁止水域活動。

包括交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處轄管的和平島公園、情人湖公園、外木山、湖海灣以及汫水澳，基隆市政府轄管的暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域，在微解封之後，還是會採防疫措施。(延伸閱讀：因應微解封 基隆各景點有條件開放)

宜蘭縣

針對人潮聚集地點，如漁港、觀光商圈、夜市、風景區及海灘等實施人流總量管制，禁止群聚。宜蘭縣羅東鎮公所表示，羅東夜市仍禁止內用到7月26日，在這之前一律外帶、外送。

林務局羅東林區管理處所轄步道的12條步道，只開放金瓜寮魚蕨步道、新店獅頭山步道、礁溪跑馬古道及拳頭姆步道共4條。廣受歡迎的抹茶山因山下縣府所轄的風景區暫封。

聖母登山步道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、蘇花古道大南澳越嶺段、朝陽步道及南澳古道，考量須經過原民部落及仍暫時封閉的宜蘭縣政府所轄相關風景區，因此持續封閉。新寮瀑布步道因工程施工中，暫不開放。(延伸閱讀：羅東林管處所轄4步道微解封 抹茶山仍無法入山)

宜蘭縣政府宣布維持封閉轄屬16個景區到7月26日，包括清水地熱、五峰旗風景特定區、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、維管束、丟丟噹廣場（含幾米廣場）、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、石牌縣界公園、頭城濱海森林公園、冬山河生態綠舟、梅花湖風景特定區、武荖坑風景區、豆腐岬、分洪堰公園、南澳農場等。(延伸閱讀：三級警戒延長 宜蘭漁港及商圈夜市加強人流總量管制)

花蓮縣

由於相關指引很複雜，「有些很矛盾」，因此會向中央各部會詢問，縣府開會詳盡討論作業和準則，再公告讓民眾知曉。(延伸閱讀：三級延長微解封措施複雜 花蓮縣長徐榛蔚：討論後公告)

台東縣

配合中央防疫指引

桃園市

部分戶外場所如學校操場早上會開放給民眾散步，但拆下的籃球框暫時不會裝回去，室內場館則要個別檢討，餐廳和夜市維持只能外帶。(延伸閱讀：桃園餐廳仍不能內用 「微解封」地方不同調一次看)

新竹市

十三日起重新開放新竹市立動物園，餐飲業者符合中央指引也可開放內用，但竹市十二座公有市場仍禁止內用，校園戶外空間也暫不對外開放。

新竹縣

新竹縣13日起餐飲業者依據防疫指示開放內用，市場和夜市仍禁止內用、試吃，可外帶，校園操場授權各校依實際狀況決定開放社區民眾運動時間、動線及注意事項。

縣內公有公園開放，遊憩設施不開放，新竹縣護膚店可恢復營業但必須全程戴口罩，百貨商場、美食街和超市等餐飲場所開放內用，但須遵循中央指引措施如梅花座、放隔板等辦理，但傳統市場仍禁止內用和試吃，夜市則開放營業，但僅限外帶，也不能試吃、邊走邊吃。

新竹縣第二運動場、竹北國民運動中心13日起重新開放；文化局公共圖書館館內維持不開放；縣史館、美術館等場館則一律採預約參觀的方式，演藝廳等表演場所可提供表演團隊閉門排練、攝(錄)影及直播。(延伸閱讀：竹縣13日起微解封 餐飲可內用、運動場域控管人數)

苗栗縣

文化觀光局展覽場館的靜態展覽，將採限時段、限人數的預約制開放，民眾同樣要配合量額溫、手部消毒、實聯制及全程戴口罩等防疫規定；中正堂、苗北藝文中心及客家圓樓等表演場館，則維持閉館；被列為適度開放的電影院，防疫作法均比照中央規定。

苗栗貓裏喵、竹南獅山和苑裡的灣麗3座大型親子公園，因跨區域、非單一出入口且有不特定對象使用，基於嚴謹防疫考量，水利處確定仍暫不開放；國中小戶外操場部分，教育處宣布適度鬆綁，於上班時段開放。

其他國家公園和戶外遊憩據點及農業處管轄的各休閒農場，防疫規範均比照中央指引，包括採取人流管制等必要規定。(延伸閱讀：苗栗宣布微解封相關措施 3大親子公園仍不開放)

台中市

台中夜市復業有「三不吃」原則，不內用、不試吃、不邊走邊吃。

台中市指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施美容瘦身場所）等休閒娛樂場所持續配合關閉，餐飲業者自7月13日起適度鬆綁，民眾至夜市以外的其他餐飲場所內用，須實聯制。(延伸閱讀：台中713微解封 按摩、健身房不開、餐飲內用須實聯制)

彰化縣

配合中央防疫指引

南投縣

由縣府管理的觀光景點都會依中央流行疫情指揮中心的指引開放，但雙龍七彩吊橋傾向暫不開放。

雲林縣

戶外、室內採取有條件微解封，其中學校操場考量暑假無法進行實聯制、清消，暫不對外開放。

縣內草嶺、石壁、樟湖、華山等地區步道也將開放，但民眾須戴口罩、保持社交距離。(延伸閱讀：愛運動民眾注意 713微解封雲林校園操場不開放)

嘉義縣

配合中央防疫指引

嘉義市

配合中央防疫指引

台南市

因應台南特殊狀況調整，如府城小吃攤非常多，空間很小，難以符合二點二五平方公尺一人為上限的規定，但又不能限一人內用，須加強設隔板。

高雄市

高雄市會優先開放戶外活動，室內場域還需會同專家討論，後續再公布相關指引。(延伸閱讀：三級警戒下微解封 陳其邁以八個字回應)

屏東縣

墾管處表示，會配合中央規範在7月12日做細部調整另行公布；縣府說，會依中央的指引由團隊審慎評估，逐步公告開放相關場域。(延伸閱讀：潛水、水上活動原則禁止 墾丁、小琉球業者傻眼)

金門縣

尚未公布

連江縣

尚未公布

澎湖縣

尚未公布

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