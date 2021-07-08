微解封超複雜？民眾瘋喊「繼續宅在家」 醫生1句話破盲點

中央流行疫情指揮中心宣布，持續延長三級警戒至7月26日，但部分場所和活動進行「適度解封」，但各行各業、各個場所都有不同條件指引，也讓許多民眾看完記者會還是「霧煞煞」，直呼「乾脆還是待在家裡好了」，對此，ICU醫生陳志金提供一個方法解決！

指揮中心指揮官陳時中8日表示，雖然持續延長三級警戒至7月26日，但部分場所和活動可以適度開放，如展覽場館、電影院若能符合防疫規範，可逐步開放觀眾入場；至於餐飲內用，若有隔板、採梅花座或可維持用餐時社交距離，就能提供內用服務。

另外像是國道服務區、國家風景區、汽車駕訓班也有鬆綁，交通部表示，封閉型景點（如野柳風景區），開放具有單一出入口之園區、遊客中心，容留量為承載人數40%，並採實聯制、戴口罩、出入口量測體溫的措施，最晚入園時間每日下午4時止。

不過其他產業就沒那麼幸運，如歌廳、遊藝場所、游泳池、撞球場、各級學校及宗教場所等場所沒有開放，陳時中解釋，「我們認為還要是要謹慎，三級警戒維持，但還是要適度鬆綁，維持外出戴口罩，室內五人、室外十人的聚會等」。

各行各業各場所解封指引。圖／指揮中心提供

由於各單位、各個營業場所都有自己的解封條件，許多網友光是看記者會就「霧煞煞」，還有人在PTT發文表示「試問聽完這些指引的人，有誰能真的完全了解，能夠完全落實的有多少店家？」，並抱怨為什麼看個指引，就像是學生時期硬背答案，而且還會答錯，表示自己「要在家待好待滿」。

許多網友也留言回應，「台灣就是喜歡把單純事情搞複雜化」、「超複雜…我聽到一半就放棄了」、「一開始做筆記，中間就完全亂掉」、「指引複雜就算了，問題是誰去督導」、「結論就是黨說的算，不複雜吧」、「不複雜又會被說草菅人命」。

許多民眾看完疫情記者會還是很疑惑，還有人直接放棄不看了，直言「越講越複雜」。記者謝承恩／攝影

不過，ICU醫生陳志金在臉書上發文表示，「是不是突然覺得『適度鬆綁』這四字很難理解嗎？沒關係全國很多人跟你一樣，也不必覺得對不起國文老師」，陳志金指出，如果不確定該不該鬆的話，就自己先繼續維持三級，萬一真的想去一個場所，可以先打電話去問問看，畢竟業者應該比民眾更有「動力」去弄懂這些規定。律師李怡貞也發文巧妙解釋，「微解封等於解也被罵，不解也被罵，微解微微罵」。

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