嘉明湖步道、離島客輪暫不開放 饒慶鈴籲延後來台東

中央流行疫情指揮中心今宣布，全國3級警戒適度鬆綁。台東林管處表示，嘉明湖步道仍維持不開放。另外，台東往返蘭嶼、綠島客輪業者繼續停駛。

中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情第3級警戒至7月26日，並鬆綁部分措施，農委會隨後宣布，先開放120條自然步道、17處國家森林遊樂區；不過，步道山屋不開放。

林務局台東林管處育樂課長林孟怡表示，因嘉明湖國家步道沿線有2個山屋是不開放的，因此嘉明湖步道仍維持不開放。至於浸水營古道、安通古道、戒茂斯嘉明湖路線等路線，因有部落自主防疫管理禁止遊客進入，是否開放要尊重部落意願。

南橫公路利稻部落表示，從戒茂斯進入嘉明湖的路線是否開放，部落還要討論。

另外，3級警戒鬆綁後台東可能出現移動人潮，台東縣長饒慶鈴表示，人民有遷徙移動自由，台東縣只能道德勸說還是再忍耐，「愛台東就延後來台東」；但是，主要還是自身的防疫要做好，落實戴口罩、勤洗手、實聯制等防疫措施，以免發生破口。

至於前往蘭嶼、綠島遊客或民眾，為了島上鄉親健康安全，則請入島後自行到2鄉衛生所自費快篩。

台東往返蘭嶼、綠島的客輪業者許志雄表示，客輪是否解封要等待航港局的決定，業者無法作主；另一業者李數奼表示，7月12日以後還是維持停航狀況。

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