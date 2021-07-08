陳時中：拚7月26日降級才是真正目標

全台疫情三級警戒4度延期至26日，雖餐飲場所13日後可適度鬆綁，但各縣市仍可自行禁止餐飲場所內用，指揮中心指揮官陳時中今天表示，全國力拚26日降級才是真正目標。

國內新冠肺炎疫情已在控制中，但仍有部分感染事件發生，參酌各國管制作為經驗，防疫措施鬆綁須逐步執行，才可穩定掌握疫情，經評估決定，同步延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，適度鬆綁部分措施。

民眾最期盼的餐飲場所內用，如餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場美食街、美食區等，只要符合指揮中心指引就可以內用，但台北市長柯文哲6日曾說，應分階段解封，暫不考慮內用。對此，陳時中表示，地方政府得視防疫需要因時因地調整。

陳時中說，地方政府可根據防疫需要，調整適度鬆綁對象，地方政府首長是民選，就應該對民眾負責。疫情緊張期間，疫情是多變的，及時應變疫情是防疫重要原則，無論營業處所管理單位或地方政府管理單位，都應備有應變政策。

陳時中說，7月13日零時起適用到「調整適度鬆綁」策略一定有設想不到、管理上有問題，中央與地方都會隨時檢視，滾動式檢討，「拼看看7月26日降級，才是真正目標」。

至於長照機構及醫院探病，陳時中說，上述規定不變，維持。全國醫院停止開放探病，住院病人的陪病者以一人為限，執行至全國三級警戒降級為止。至於長照機構，除停止開放機構住民探視，也要求非必要性特殊情況，盡量避免住民請假外出，並強化門禁管理，避免不必要人員進出。

國內疫情趨緩，指揮中心要求醫學中心設置20床專責加護病房，是否彈性開放收治非染疫個案，陳時中表示，確實有些部分地區醫療院所可能因該專責病房規定，擠壓到原本需要醫療量能的其他患者，擬討論適度開放收治非染疫個案。

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