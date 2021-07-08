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健身房「微解封」安親班卻沒有？ 媽媽哭：工作小孩只能擇一

聯合新聞網 / 綜合報導
指揮中心今宣布三級警戒延長至7月26日，部分場所如電影院、運動中心實施「微解封」，但安親班、補習班仍未開放。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
指揮中心今宣布三級警戒延長至7月26日，部分場所如電影院、運動中心實施「微解封」，但安親班、補習班仍未開放。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

指揮中心今日於記者會宣布三級警戒延長至7月26日，但部分場所如電影院、運動中心實施「微解封」，營業場所需採取人流管制、實聯制等防疫措施。但一名女網友發文指出安親班、補習班仍未開放，地方媽媽須兼顧工作與帶小孩早已吃不消，貼文一出引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板發文「補習班安親班不開放⋯⋯」，她在文中說明自己目前已居家辦公一個多月，「本想著安親班開放後，可以把小孩放進去然後去公司上班（辦公室的同仁與主管已經表示不耐煩）。」她坦言看到微解封的條件相當傻眼，「健身房都開了，補習班、安親班不開⋯現在是工作和帶小孩選一個就是了，我難過。」

此貼文曝光後引起熱議，有網友回文表示認同，「有人說什麼老師跟小孩沒打疫苗所以不解封，去看電影跟健身的就有嗎？還是你說去健身跟看電影的都7、80歲的族群為主。」該網友也進一步指出小孩比起多數大人更守規矩，「小孩就是你規則訂在那邊，90%大家都乖乖照著做，比一堆自以為聰明的大人好管多了。」

也有網友發文回應家長十分難為，「小孩子在家比送去（安親班）安全誰不知道？那政府就出來說防疫照護WFH應給薪啊，是要抱著小孩在家無薪假比氣長是不是啊？」網友也指出部份雇主不願意讓員工居家辦公，「我下禮拜要送去學校了，好像送小孩去上課就是很爛的爸媽。我就沒後援、然後老闆就不給WFH啊」、「你要防疫照護=無薪假，不是每個雇主給WFH的，有些主管要搞分流上班硬要你到公司，那還不是夫妻要輪流請假輪流無薪？」

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