國家風景區、觀光遊樂業「微解封」 水域活動不開放

疫情指揮中心今拍板7月12日「微解封」，包括國道服務區、國家風景區、觀光遊樂業等對外開放，不過有人流管制。交通部政次陳彥伯表示，國道服務區與省道休息站可對外開放，不過容留人數以每人3.5平方公尺來控管，服務區停留時間以一小時內用餐完畢，僅提供套餐；

至於汽車駕訓班的部分，交通部表示，場所容留人數同樣採總量管制，以場所核定面積每人50平方公尺為限，好讓容留人數降載在平常的二分之一，術科教學採1對1方式、學科教學採視訊方式；受訓學員不得用餐，並落實戴口罩及手部衛生。雙鐵部分，交通部表示，雙鐵付費餐飲區、美食街、商業空間等，容留人數同樣是以每人3.5平方公尺為限，停留時間同樣是以一小時內用餐完畢，以套餐方式提供，車輛內不開放飲食。

國家風景區部份，交通部表示，封閉型景點(如野柳風景區)，開放具有單一出入口之園區、遊客中心，容留量為承載人數40%，並採實聯制、戴口罩、出入口量測體溫的措施，最晚入園時間每日下午4時止。至於封閉型之室內展覽館、視聽室、教育場域等暫不開放。

國家風景區開放型景點部分，交通部表示，因多屬戶外空間，所以依指揮中心規定加強防疫，保持安全社交距離，加強派員管制及巡查，水域活動設施原則不開放。

交通部表示，觀光遊樂業也開放，同樣採單一進出口，並進行總量管制(園區最大承載量40%)及採預警、分流、管制等3級管理，全面實施實聯制，且遊客入園需全程配戴口罩，落實體溫量測，保持安全社交距離，最晚入園時間為下午4點前。另遊樂設施採預約制，遊客乘坐時保持安全社交距離，且設施使用後立即消毒，水域活動設施原則不開放等。

此外，交通部也說，開辦小型國旅團，旅行業可籌組總人數在9人以下之國旅團(含導遊等隨團服務人員)，且每日集合出發前應為旅客量測體溫，如於發現旅客發燒，應協助其就醫，並避免與其他旅客接觸。業者並應注意各有關場所之防疫容留人數，及加強旅客消毒作業；另除於必要時（如用餐），旅客需全程佩戴口罩，業者並應準備口罩備用，搭乘交通工具及用餐時，則配合安排梅花座；至於住宿部分，則安排2人1室、1人1床或單人房。

交通部表示，相關措施仍以防疫為重，後續將持續關注疫情發展及配合指揮中心各項指引滾動檢討。

商品推薦