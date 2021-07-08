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圖卡整理包／哪些行業「微解封」？ 相關規定看過來

一對一教練課鬆綁「要7日快篩一次」 個人器具禁止混用

圖卡整理包／哪些行業「微解封」？相關規定看過來

聯合新聞網 / 綜合整理

全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所進行「微解封」，像是餐廳內用可適度鬆綁。記者林俊良／攝影
全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所進行「微解封」，像是餐廳內用可適度鬆綁。記者林俊良／攝影

全國三級警戒第4度延長至7月26日，但部分場所進行「微解封」。指揮中心指揮官陳時中表示，13日起確保防疫情形下，像是餐廳內用、電影院可適度鬆綁，宗教場所只要做好相關規範就能實體開放；不過，游泳池及撞球場等休閒場所仍維持關閉。

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全國三級警戒第4度延長至7月26日，但部分場所進行「微解封」。指揮中心指揮官陳時中表示，確保防疫情形下，像是餐廳內用、電影院可適度鬆綁，宗教場所只要做好相關規範就能實體開放；不過，健身房、游泳池及撞球場等休閒場所仍維持關閉。

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