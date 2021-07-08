直播／三級警戒延長至7月26日 餐廳內用、電影院將鬆綁

本土疫情爆發之後，全台三度延長三級警戒至7月12日，同時新冠肺炎疫情已見趨緩，是否考慮調降三級疫情戒備，或「微解封」，經行政院及各部會討論，由指揮中心統一對外宣布，指揮官陳時中今日宣布，三級警戒規劃再延長兩周至7月26日，但包含餐廳、電影院、博物館等各行業及場所將適度進行鬆綁。

衛福部今日上午在行政院會報告疫情現況及應處作為提到，考量社區風險猶存，中央流行疫情指揮中心建議維持全國三級疫情警戒，但可針對民生消費產業訂定防疫原則，漸進式鬆綁，以維護國人民生經濟；同時，亦會持續協助地方政府強化民生供需產業健康監測及疫調匡列、病患收治轉送及醫療照護體系量能之整備等措施，以增進防疫效能。

指揮中心今下午會宣布7月12日過後的最新防疫指引，主管部會如內政部、交通部、農委會、文化部、教育部、衛福部食藥署全都到場，針對在餐飲業部分，包含餐廳、夜、美食街、美食區等，在確保防疫情形下，如實施用餐梅花座、架設隔板與進行時間管制等，將有條件開放內用。

(一) 有條件鬆綁對象（地方政府得視防疫需要因時因地調整）：

1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。

3. 室內外運動場館(游泳池除外)、高爾夫球場。

4. 餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

5. 國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

(二) 上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引：

1. 實聯制、出入口管制、人流管控降載。

2. 維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩。

3. 員工人員健康管理、確診事件即時應變。

三級警戒延長至7月26日，餐廳內用、電影院將鬆綁。圖／指揮中心提供

(一) 休閒娛樂場所：

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所。

(二) 教育學習場域：

社區大學、樂齡學習中心、訓練班(駕訓班除外)、K書中心等其他類似場所。

(三) 觀展觀賽場所：

會展場館、游泳池等其他類似場所。

指揮中心表示，鬆綁過程是疫情重要關鍵，籲請全國民眾持續落實遵循並積極配合三級警戒管制及鬆綁規定相關措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。

由於新冠肺炎疫情驟燒，行政院5月15日舉行記者會，宣布雙北進入三級警戒，為期兩周至5月28日，包括全國休閒娛樂場所關閉、宗教祭祀場所全面停止進香團與遶境活動，寺廟、教堂活動落實社交距離實聯制、校園停止開放、社團禁辦交接活動等。

指揮中心並在5月19日宣布全國跟進進入第三級警戒，期間並考慮疫情未見明顯消退，每日確診案例仍破百，兩度延長實施期限：首次於5月25日考量社區有未發掘隱藏的病例可能性高，警戒延長到6月14日，並於6月7日第二度宣布全國三級警戒再延長至6月28日，又在6月23日宣布延長至7月12日，今日則再度宣布延長兩周至7月26日。

圖／指揮中心提供

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