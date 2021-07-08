快訊

BMI≧30優先打疫苗？ 指揮中心：需「肥胖症」證明　

誰殺死海地總統？ 刺殺摩伊士的「外籍傭兵團」遭圍殲生俘

微解封怎麼做？　鄭文燦：中央規範、地方執行

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天上午出席衛福部桃園醫院熱食販賣機受贈儀式，會後表示解封相關規範應該是中央制定、地方執行。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦今天上午出席衛福部桃園醫院熱食販賣機受贈儀式，會後表示解封相關規範應該是中央制定、地方執行。記者陳俊智／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午出席衛福部熱食販賣機受贈儀式，會後接受媒體聯訪，對於解封議題，他認為應由中央規範、地方執行。

鄭文燦表示，中央疫情指揮中心應該會做最周延的考慮，微解封的規範也一定制定出來，而各行業的微解封規範，由地方政府來執行監督，只有落實防疫規範，民眾才能放心。

鄭文燦也說，桃園正在執行各種清零計畫，將各種可能的群聚感染風險降到最低，讓社區更安全。不過，社區要安全，各種人流規範還是要有，另外就是疫苗接種還要更普及，希望到7月底前能達到25%。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

7月8疫情懶人卡／華儲確診者一家4口染疫 辦公區897人全採檢

桃園增11確診國軍桃醫再+5 鄭文燦：讓我嚇一跳

華儲大樓1確診 鄭文燦：採檢全棟897人估2天完成

視察市場看打疫苗 鄭文燦：7月15日完成65歲以上接種

相關新聞

衛福部：考量社區風險建議三級再延長到7月26日 CECC下午宣布

7月12日將至，同時新冠肺炎疫情已見趨緩，是否考慮調降三級疫情戒備，或「微解封」？下午中央流行疫情指揮中心將會正式宣布，不過衛福部上午已向行政院建議，考量社區風險猶存，建議三級持續延長。一旦確定將是第四次宣告延長。

三級警戒微解封？將有條件開放餐飲內用

新冠肺炎疫情驟燒，在三級警戒期間，為避免民眾群聚，台北市、新北市、桃園市於5月23日宣布，餐飲店、百貨美食街、夜市、咖啡...

微解封怎麼做？　鄭文燦：中央規範、地方執行

桃園市長鄭文燦今天上午出席衛福部熱食販賣機受贈儀式，會後接受媒體聯訪，對於解封議題，他認為應由中央規範、地方執行。

陳時中：未達降級條件 疫情三級警戒將再延長　

對於7月12日是否解封，以及微解封的具體指引為何，行政院發言人羅秉成今（8）說明，指揮官陳時中在院會中說明目前還沒達到降...

劇組拍攝頻遭民眾檢舉 藍委籲文化部盡速公布相關指引

實施三級警戒至今約兩個月，國民黨立委洪孟楷今天表示，藝文影視產業業者向他陳情，即便遵守防疫措施進行拍攝工作，仍常被民眾檢...

三級警戒延長？微解封？黃偉哲：若開放內用須採梅花座

台南市東區大型施打站今起連續3天開打，每天可接種3千人，今天一早即有人潮湧入復興國中，大排長龍，但民眾有提前預約，現場未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。