微解封怎麼做？ 鄭文燦：中央規範、地方執行
桃園市長鄭文燦今天上午出席衛福部熱食販賣機受贈儀式，會後接受媒體聯訪，對於解封議題，他認為應由中央規範、地方執行。
鄭文燦表示，中央疫情指揮中心應該會做最周延的考慮，微解封的規範也一定制定出來，而各行業的微解封規範，由地方政府來執行監督，只有落實防疫規範，民眾才能放心。
鄭文燦也說，桃園正在執行各種清零計畫，將各種可能的群聚感染風險降到最低，讓社區更安全。不過，社區要安全，各種人流規範還是要有，另外就是疫苗接種還要更普及，希望到7月底前能達到25%。
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