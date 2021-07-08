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微解封在即卻無指引？ 民眾黨立委：大家都被逼急了

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠線上記者會。圖／取自直播
民眾黨立委邱臣遠線上記者會。圖／取自直播

外界引頸期盼「微解封」，政府今天將統一向民眾報告，民眾黨立委邱臣遠指出，距離7月12日僅剩下一個工作天的作業時間，各行各業的作業指引卻還在研議中，業者都被逼急了。經濟部指出，目前已有擬定餐廳、傳統市場等營業、內用指引，待今天指揮中心公布疫情警戒是否下調，即可公布上路。

邱臣遠今天與業者辦線上記者會，對微解封提出各種疑問，台灣餐飲業聯盟李日東理事長表示，餐飲業分為大型、中型、小型商家，各類型餐廳標準為何需要政府詳細交代，全國大型婚宴餐廳有四百多家，究竟微解封能夠開放多少營業人數？到底需不需要繼續停業？

李日東指出，若繼續停業，希望政府針對租金補助等再提出配套方案。同時，希望下一波疫苗施打對象將第一線餐飲人員納入。健骨頭 Healthy Bone創辦人蔡馥豪則說，期待有限度開放健身房營業，以場館坪數大小管理人流，進行人數上限控管。

台灣夜市商圈產業總工會林定國理事長舉夜市商圈微解封為例，本次寧夏夜市微解封把握兩大重點，第一，「外送得來速」創新服務、安全分流，第二規模限於4分之1攤商復業，犧牲4分之3營業空間就是為了讓人與人安全距離拉開。

邱臣遠指出，以運動健身事業為例，6月曾邀集業者舉辦紓困座談會，當時就有業者盼在管控人流、接種疫苗等前提下，有限度開放產業，並於會後發函要求體育署研議相關可行性，但微解封指引至今卻仍無下文，「明明提早一個月提醒，怎麼都快微解封了，卻還沒有下文？」

經濟部商業司科長曾芷筠表示，指引部分重點包含人流管制、安全社交距離和不共食，是否限制營業時間、酒精飲料等，亦納入考量。但餐廳經營型態多樣化，大中小規模不一，指揮中心難以訂出全台各類型餐廳適用的指引。

經濟部中部辦公室科長洪國爵表示，中部辦公室負責傳統市場，研議指引重點包含營業人員健康監測、人流管制、定期消毒、開放時間限制等。

教育部體育署運動設施組科長鄒艾紋表示，體育署以場館有條件適度開放為目標研擬，並承諾將爭取運動場館開放。目前以不接觸學員、示範代替接觸、要求教練全程配戴口罩、加強教室空間消毒等為作業指引的原則。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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