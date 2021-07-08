籲鄭文燦解封三級　桃園敏盛醫療集團總裁：條件已具備

敏盛醫療集團總裁楊敏盛5日在臉書發文，指桃園已滿足「高齡接種普及」、「確診個案下降」、「淪陷醫療機構歸隊」3項條件，有能力提早解封；雖然桃園昨天確診11例，但他今天上午仍透過團隊核心幕僚表示想法不變。

楊敏盛日前在臉書指自己堅信桃園已具備提早解風的條件，也呼籲市長鄭文燦勇於承擔，撤銷三級警戒。他表示，桃園75歲以上長者疫苗施打已經大部分完成，連日（5日前）新增確診僅零星個位數，而且幾個淪陷的重要醫療機構也先後歸隊，顯然桃園市民每天呼吸空氣已相對乾淨，市民有能力與病毒和平共存。

楊敏盛說，為政者在防疫與經濟發展間尋求最佳時機，實施最有利政策，是全體市民最殷切的期盼，「請英明的市長當機立斷送給市民一個最大的紅包，讓市民及早恢復正常的生活，也讓備極艱辛的醫護人員獲得喘息」。

針對桃園昨天出現11例確診個案，楊敏盛透過核心幕僚表示想法不變。他認為，染疫風險最高、最危險的族群接種已經普及，接種率也不錯，而青壯年只要防疫工作做得好，是有能力對抗病毒的，因此看法與原先一致。

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