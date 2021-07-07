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一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

各行各業微解封 指揮中心擬定疫情應變指引

中央社 / 台北7日電

國內新冠肺炎疫情趨緩，連續多天不明感染源個案少於10例，指揮中心規劃7月13日後放寬高強度管制，指揮官陳時中今天表示，各行各業都在訂定指引，擬規劃疫情應變機制。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，自5月19日開始的全台疫情第三級警戒，已3度延期至7月12日，7月13日微解封備受關注。今天下午在指揮中心記者會中有媒體問及，微解封行業是否含健身房、電影院，陳時中說，各行業都在訂定防疫準備措施，也會規劃疫情期間的應對措施。

至於多少行業會列入微解封指引名單中，及該指引何時公布，陳時中重申，疫情控制是開放關鍵條件，指引還在討論中，「總之都先準備著，看疫情走向，會再做出最後決定。」

台大公衛學者陳秀熙團隊今天在「防疫科學線上直播」指出，依據台灣確診、康復人數評估，現階段已經達到解封條件。對此，陳時中表示，尊重各學者看法，疫情趨勢隨時變動，原疫情三級警戒等級標準是每天少於10例不明感染源病例、單週小於3起社區群聚。

陳時中說，為避免一個突發群聚事件需要再次升級，恐對社會安定造成不良影響，現階段不斷檢討調整警戒指標，希望數值訂定更有彈性，目前正在研究中，未來以保持疫情警戒等級穩定為目標。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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