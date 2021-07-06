專訪陸配談染疫經歷 點出台灣多項防疫破口

染疫夫妻三聲無奈，她希望儘快回中國大陸。一個月前，只因住隔壁的朋友PCR陽性卻未接到電話告知，也未立即隔離，造成他夫妻倆染疫確診住院，陸配妻子石太太雖已解隔離，丈夫卻在加護病房靠葉克膜續命，生死交關。回顧這段日子，石太太有淚也有怨，忍不住把整個故事和盤托出。

石太太感嘆，與中國大陸相比，台灣防疫破口太多，包括：一、先前未全面入境普篩，PCR檢測次數也不及；二、中國一旦發現確診者，整棟大樓的住民都要求集中隔離，而台灣先前因醫療量能不足，要求輕症確診者待在家中，導致家戶感染；三、PCR陽性，卻沒有立即告知確診者，以致讓周遭人染疫。

染疫沒有立即告知

石太太4日受訪時表示，她與先生住在萬華峨嵋街，由於先前萬華傳出群聚感染，他們擔心染疫，因此她與先生及共用廚房的鄰居共3人，5月16日一起前往剝皮寮快篩站篩檢，當日快篩結果都是陰性，但其實鄰居後來的PCR為陽性，衛生單位卻沒有第一時間告知，因此他們就放鬆警戒，直到5月18、19日鄰居出現發燒不適的症狀，5月22日他們3人再去西園醫院篩檢，鄰居下午就確診送醫。

石太太說，由於他們4人都一起吃飯，因此得知鄰居確診時她非常緊張，因為自己有很大機率也會確診，但救護車將鄰居送往仁愛醫院後，醫院卻稱她症狀輕微可以回家，「這怎麼行呢？其他人也可能會染疫。」於是她打電話給里長，請他協助安排鄰居入住防疫旅館，鄰居等到第二天晚上才入住。

確診只能等死？

5月23日，她也接到確診電話，她只好打電話給里長、議員及衛生局求助，告知她本人患有糖尿病，「但醫院、防疫旅館都說沒位置，24日我繼續打電話求救，說不能見死不救啊！」當天晚上才有救護車來接她，她與先生、表妹一起前往和平醫院，但等了2個多小時都沒有床位，又轉送西園醫院，先生與表妹重做快篩也是陰性，而她看完診後，雖是陽性，醫院卻不願收治，就又坐計程車返家。

石太太說，這段期間她一直打電話求助，直到5月25日，才有一個防疫旅館及榮總醫院打電話通知有床位，後來她前往榮總治療，二周後解隔離，但同時他先生25日也出現發燒症狀，卻是等了好幾天，直到5月31日才送往中興醫院，當時他先生已經有肺部感染，但因沒有床位，還在急診室枯坐一個晚上，隔天才有病床，以致情況惡化，

中國入境要PCR及抽血

她哽咽的說，她先生才剛被收容治療，醫生就問他是否要簽放棄插管同意書，後來她才知道先生被說動、已簽下同意書，她連忙叫先生不要放棄，重新把同意書拿回來。她也質疑，她先生進醫院治療才第2天，醫院就一直詢問是否放棄插管，不願積極搶救，若醫院能早點替她先生插管，不要等到血氧掉到50幾，說不定他現在就不用裝上葉克膜躺在醫院裡（所幸後來從中興轉到榮總加護病房）。

石太太強調，大陸篩檢非常嚴格，她表妹下飛機告知海關跟確診者有過接觸後，就走特殊通道，入住上海某醫院進行檢查，做過CT值檢查、 PCR檢測及抽血，兩天後確定沒確診，又在防疫旅館住12天，每4天就做一次PCR檢測。再從上海坐飛機回衡陽，當地又有防疫專車載她入住指定飯店，進行7天居家隔離，進去及解隔前，都又做一次PCR檢測。

台灣防疫寬鬆

石太太指出，第一次去剝皮寮快篩時，他們都是陰性，但後來PCR結果出來，鄰居為陽性時，衛生單位卻沒有第一時間打電話通知，「若有告知我們就會防備，如今造成這個局面，我們是最大的受害者！」她感嘆說，自己來台灣已16、17年，很熱愛台灣，也把這裡當成自己的家，但現在對政府已經失去信心，她決定等先生身體好起來，就一起回中國大陸定居。

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