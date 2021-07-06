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還沒解封就破功？直擊桃園中原商圈用餐時段現排隊人潮

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
中原商圈用餐時段人潮、車潮增加，部分餐飲業者前出現排隊人龍，雖不致人潮擁擠，但民眾之間靠得近，沒達到指揮中心要求的1.5公尺社交距離。記者朱冠諭／攝影
中原商圈用餐時段人潮、車潮增加，部分餐飲業者前出現排隊人龍，雖不致人潮擁擠，但民眾之間靠得近，沒達到指揮中心要求的1.5公尺社交距離。記者朱冠諭／攝影

國內疫情有下降趨勢，儘管桃園的夜市尚未解封，流動攤販還不能營業，但位於夜市內的店家近來開始出現排隊人潮，而且人與人之間沒有保持1.5公尺的社交距離，外界擔憂是否還沒解封，防疫政策就已破功？市府經發局對此回應，夜市或商圈內的店家不在停業範圍，但仍會請業者遵守一般店家的防疫規定。

指揮中心還沒決定是否微解封，但很多民眾等不及，記者4日、5日到中原商圈觀察，發現用餐時段商圈人潮、車潮皆有感增加，陸續有店家開始恢復營業，好幾位外送員在路上穿梭，部分餐飲業者前出現排隊人龍，雖不致人潮擁擠，但民眾之間靠得近，沒達到指揮中心要求的1.5公尺社交距離。

中原商圈發展協會理事長張又升表示，上週四、五開始，包括便當店、麵店等餐飲業生意大概回升1到2成，但沒辦法跟疫情前相比，除了尖峰時段，商圈還是空無一人，尤其服飾業受創慘重，已經有7家業者退租，多數餐飲業者則靠外送苦撐。

張又升說，業者擔心影響到隔壁的店家，很難要求民眾隔出1.5公尺社交距離，由於商圈出入口多、年輕人出門通常不帶證件，難以落實身分證分流措施，但商圈未來會在日新路和實踐路口2處設置全身消毒機。

中壢夜市管理委員會主委鄒年炳表示，夜市停業後沒有觀光客，店家也失去客源，先前他代表桃園4大夜市陳情，盼市府同意復業，夜市已做好防疫準備，將採單進單出，至於保持社交距離只能靠店家規勸和民眾自行要求。

經發局市場科表示，夜市是否微解封，市府會等待指揮中心的決策，並要求各夜市、市場遵守中央流行疫情指揮中心發布的防疫指引，若店家無法遵守，如何開罰和稽查，市府正在討論。

中原商圈用餐時段人潮、車潮增加，部分餐飲業者前出現排隊人龍，雖不致人潮擁擠，但民眾之間靠得近，沒達到指揮中心要求的1.5公尺社交距離。記者朱冠諭／攝影
中原商圈用餐時段人潮、車潮增加，部分餐飲業者前出現排隊人龍，雖不致人潮擁擠，但民眾之間靠得近，沒達到指揮中心要求的1.5公尺社交距離。記者朱冠諭／攝影
中原商圈用餐時段人潮、車潮增加，部分餐飲業者前出現排隊人龍，雖不致人潮擁擠，但民眾之間靠得近，沒達到指揮中心要求的1.5公尺社交距離。記者朱冠諭／攝影
中原商圈用餐時段人潮、車潮增加，部分餐飲業者前出現排隊人龍，雖不致人潮擁擠，但民眾之間靠得近，沒達到指揮中心要求的1.5公尺社交距離。記者朱冠諭／攝影

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