醫師蘇一峰警告「解封不拚快要拚穩」否則疫情會反彈 網這樣說
台灣從5月三級警戒至今，疫情看似有趨緩跡象。昨（5)日本土確診案例也降為28人，另增1例死亡，其中不少縣市都是「+0」，也讓7月12日解封的呼聲日漸升高。北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰憂心指出，每個縣市的疫情嚴重程度不同，不能用同一個標準來比較，他還特別標記「解封不拚快要拚穩」，提醒解封不能躁進。
蘇醫師在臉書發文指出，「全國拚7/12解封，沒辦法如期解封的縣市，好像就是防疫做的比較差，這樣不對。」他也表示，要小心歐美許多國家在解封之後，常會出現一波疫情的反彈高峰，所以「不拚快要拚穩」。po文一出，引發熱烈討論。
有人大表贊同，「光新竹科學園區和桃園，就不知道多少來回台北通勤的？若台北沒搞定之前就分區解封，絕對爆炸」、「這週拚解封，下週拚全封。請政府首長幫無法施打疫苗的弱勢兒童和辛苦的醫護人員想想」、「全台灣統一解封才不會造成大爆發，歐洲的慘痛經驗還不夠嗎？」、「台灣一日生活圈。台北沒好，其他要怎麼好？」、「真的！不要急一時...穩了再說也不遲」、「一個暑假不解封，可以換來下一個寒假下一個暑假」、「漸進式微解封，避免瞬間潰堤」、「很擔心解封後上幼稚園的兒子」。
有人有不同意見，「每個縣市防疫好壞可受公評！」、「人口密度、活動度也是評量的關鍵。不能把屏東跟台北一起比較，人口密集度差那麼多！」、「不就全台陪特定縣市坐牢？看每天的感染數據，這種說法有錯？」、「請政府普發每人三萬元補助，7/12不必解封，每個人乖乖呆在家裡過暑假」、「是否應考慮疫調及小區域封鎖，全島一致性平頭式警戒覺得很有問題」。
有人點出問題癥結，「疫苗的施打率才是重點啊」、「其實就是政治攻防而已，真的無聊。疫苗快打比較實在」、「很多人都自動解封了，觀光景點一堆人」。也有醫護很擔心，「我們醫護要做好崩壞的心理準備」。
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