高雄7月12日後有望鬆綁！ 陳其邁曝「微解封」2觀察重點

全國新冠肺炎3級警戒7月12日後有望鬆綁，高雄市長陳其邁今天表示，1個月前市府專家會議已討論鬆綁策略、步驟，鬆綁原則以室外公共空間為主，但還是要戴口罩、保持社交距離。

行政院長蘇貞昌上午召開新冠肺炎擴大防疫會議指出，目前沒有解除3級管制條件，但多數縣市疫情趨緩，各行各業管制措施有合理調整空間。

陳其邁今天下午在防疫會議後重申，是否「微解封」有兩個觀察重點，一是雙北群聚感染能否找到隱形傳播鏈，加以阻斷，二是屏東Delta變種病毒群聚，6月底後經過14天潛伏期，是否有新增個案。

屏東Delta病毒群聚感染今天新增1名確診個案為案15163，是當地白牌車司機案14298乘客，陳其邁說，今天新增的個案是已在居家隔離中的接觸者，屬於舊案，但社區內或其他地區還有無新增，將是觀察重點。

陳其邁說，全國交通往來密切，傳播風險仍在，但1個月前市府專家會議已在討論如何鬆綁、策略步驟怎麼做等，會參酌其他國家經驗，鬆綁原則以室外公共空間為主，室內群聚風險仍高；至於室外開放細節要再規劃，也都要戴口罩、保持社交距離。

陳其邁表示，最重要是雙北要找出感染源予以清除，藉由社區普篩、精準疫調，中央、地方合作，才能阻斷感染源，也離解封或恢復正常生活日子更近。

另有不少留學生趕開學盼優先接種，陳其邁說，施打順序要根據風險、特殊需求等考量，會向建議中央。陳其邁也為高雄六龜等地盛產的金煌芒果宣傳，盼民眾多採購支持，並呼籲踴躍捐血，救助需要用血病患。

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