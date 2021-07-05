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篩檢站亂象多 學者：可提供居家快篩阻疫情

中央社 / 台北5日電

台北市虎林街周邊發生零星疫情，北市府啟動虎林專案，卻因宣布倉促現場混亂。台大公衛學院教授陳秀熙建議，可考慮提供居家快篩試劑，讓民眾自行操作，是阻斷家戶傳播的利器。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情雖有降溫，但仍有零星確診。陳秀熙告訴中央社記者，在5月中旬本土疫情發生前，採取的是社區監視的篩檢方式，如今則是歷經社區傳播後延伸的群聚感染，且影響到民生供給產業，從農產品產業端、批發市場供應端到傳統市場銷售端。

陳秀熙說，開設大型篩檢站，目的是找到社區隱形感染者，而批發市場的專案篩檢必須配合攤商作息，並同時顧及民生需求，安排協調上確實不容易；「虎林專案」則偏向社區篩檢，類似先前萬華爆發疫情時設置的快篩站。

針對虎林專案倉促上路，不少民眾因未造冊而撲空，陳秀熙分析，匡列特定範圍事先造冊、分批受檢，可避免人潮排隊群聚，而開放民眾自願前來篩檢，並採實名制登記，2種方式皆可行，也各有優缺點。

但陳秀熙特別提到，確診者的密切接觸者因風險較高，要採行PCR採檢，但對於風險相對較低的民眾，或許可考慮善用居家快篩試劑，由政府免費提供給民眾，在家DIY檢驗，快篩陽性再到篩檢站複驗，有助於阻斷家戶傳播感染。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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