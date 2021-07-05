解封與否陷兩難 國人應有第三選擇

解封（警戒降級）與不解封實在兩難，但台灣不能只有正反兩種的選擇。為了是否解封，人民意見分歧，有學者提出2級與3級警戒中間，應有2.5級。站在不解封立場的人，多數不愁經濟來源；而贊成解封者，則是面臨一日不做便有經濟壓力者。中央應依據台灣產業差異，制定適當（微）解封的方式。

內需受創嚴重

台北市長柯文哲擔心夜市攤販生活難以為繼，決定讓夜市微解封；但中央及許多縣市仍然擔心疫情的擴散，決定暫不跟進。其實，受到疫情影響而停、歇業或甚至倒閉的商家，何止是夜市攤商，許多勞工因此面臨無薪假、無工可作的窘境。台灣內需經濟受創情況，勢必比變種病毒尚未入侵時還嚴重。

去年防疫良好，有人歸功於中央疫情指揮中心，但也有分析指出，台灣民眾守法規、戴口罩，以及台灣四面環海的阻隔優勢、本就具有良好防疫條件。歐美國家民眾強調個人自由主義，四處趴趴走，對於政府要求戴口罩、限制防護距離，多心存排斥，才會導致大規模疫情。

台灣不過2千多萬人，相當於大陸一個北京或上海市的人口，加上環海的封閉性，所謂的封城管制，應該是以對境外的封城為主。至於要如何管控內部人流及疫流，除了制訂執行規範，唐鳳似可以利用大數據設計一套管控軟體；這些費用或許比疫情所造成的經濟損失與編列大筆紓困預算來得省。

境外封城比境內重要

台灣會造成3級警戒，實因變種病毒在國際風行時台灣未做好入境管制所致。而在產生防疫破口後，又因疫苗採購充滿各種算計而造成內部防疫困境，以致3級警戒一延再延，人民從守規範到無奈困守，再到怨氣爆發，並非沒原因。

在疫苗施打率尚不普及下，要求全面降為2級，即使經濟受困的多數民眾當然也會擔心疫情再次大爆發。但台灣一旦對境外管制良好，國內疫情得到控制，則內部活動也應可以恢復類似去年防疫的做法（維持部分商業活動），或提出警戒2.3、2.5或2.7級版，讓內部商業活動可以稍微恢復。

台灣防疫漏洞的起源並非國內民眾疏失，而是境外管制的疏漏；如今惡因造成惡果，卻是全民承擔。人民除了期待疫苗趕快進來外，也希望政府發揮智慧與執行力，創造更多國內消費服務業經濟生機。

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