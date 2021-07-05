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環南市場將開市 王必勝透露復業4大要求

中央社 / 台北5日電

台北市3大批發市場爆發疫情，環南市場休市3天，預計明天開市。前進指揮所指揮官王必勝說，復業後進場除要陰性證明外，還得動線分流、人流降載，且攤商須戴口罩加面罩防護。

台北農產運銷公司所屬的第一、第二果菜批發市場，以及環南市場發生新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）群聚事件，截至昨天3大批發市場已有229人染疫，環南市場更休市3天，預計明天起開市，屆時必須持PCR陰性證明才可出入。

王必勝告訴中央社記者，目前3市場已完成第一輪篩檢，今天僅維持環南市場一個篩檢點，繼續替家禽家畜市場與周遭民眾採檢；而之後第一果菜批發市場會針對感染熱區再做一次篩檢，環南市場則將於8日再度全員篩檢。

先前曾於部立桃園醫院院內感染、苗栗電子廠群聚案擔任前進指揮所指揮官的王必勝，坦言這次疫情控制較困難，因市場出入人員複雜，並非都隸屬於公司，無論是造冊或者找來篩檢都不容易，因此採行持PCR陰性證明才能入內，要進市場工作採買，就非採檢不可。

王必勝也透露，昨天與台北市長柯文哲與副市長黃珊珊開會，討論環南市場復業後進場管理，首先是必須有PCR檢驗陰性證明，其次是採類似分艙分流管理，不同樓層與區域要有不同動線，流動人力也要局限區域，不要整場亂跑。

此外，市場必須進行整場人流管控與降載，避免人潮過多；最後也會要求在場攤商戴上口罩外加面罩，雙層防護。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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