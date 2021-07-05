環南市場將開市 王必勝透露復業4大要求

經過這場防疫大戰，我們才發現靠「吹牛」防疫終究難擋病毒。如果不是因為新冠病毒這堂課，我們不會知道辛苦的醫療系統，在健保體系要求下，有多麼脆弱辛苦。當大量確診發生時，即使像雙北這樣醫學中心林立的都會，也會有病房不夠的時候，到抗疫後期，還要有像賈永婕等民間力量，捐送醫療器材來救急救命，而這些器材不是政府沒準備，是在層層官僚系統批核下，即使有準備，也趕不及送第一線救命。

2021-07-05 05:50