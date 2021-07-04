快訊

宜蘭頭城大溪漁港人擠人 結果出現2例確診者足跡

7月12日解封否？ 兩派看法考驗政府

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
小攤商希望及早解封，以挽救陷入困難的生計。（Photo by 迷惘的人生 on Flickr under CC1.0）
小攤商希望及早解封，以挽救陷入困難的生計。（Photo by 迷惘的人生 on Flickr under CC1.0）

面對7月12日是否解封，民間出現兩派意見。一般民眾認為，變種病毒頻頻叩關且疫情尚未穩定，加上疫苗覆蓋率嚴重不足，連微解封都有風險存在。但業者與部分專家則認為，再不解封，台灣經濟將進一步遭到重創。面對是「錢與生命的選擇」，政府要有智慧決定下一局。

民眾已習慣三級

對於7月12日是否解封，又或是採取微解封（2.5 級）的策略，對防疫措施進行鬆綁，一般民眾普遍持反對態度，認為現在台灣的疫情還不算完全穩定，包括台北市市場群聚案、屏東 Delta 群聚案等都是變數，很可能還有潛在確診者未被發現，防疫應該慎而又慎。

此外，民眾擔心，目前中央都還未宣布降級，民間就已經「自行解封」，甚至有公司已經要求恢復實體上班，若 7 月 12 日宣布解封、降級，報復性出遊、消費都將讓台灣疫情「爆炸」，認為解封並不明智，也認為現在大家已經習慣了三級警戒的生活，不認為有冒險解封的必要。

業者將湧倒閉潮

然而，近日湧現幼兒園、觀光業、小攤商倒閉潮，也有專家警告，若再不解封，一般中小企業也將陸續用光儲備資金、成為新一波倒閉潮的重災戶，台灣經濟將大受影響，而在教育方面，也不適合再讓學生面對大考延期、新生遠距授課的窘境。

支持解封的業者與專家認為，確診與死亡已雙低，目前台灣的群聚、不明感染源都還在可控範圍內，至於一般民眾擔憂的屏東 Delta 群聚案，屏東已 PCR 篩檢9159人，且全為陰性，可見疫情已控制在一定範圍內，並不構成嚴重威脅，若過度的焦慮恐導致台灣經濟受到更嚴重的傷害。

錢與生命二選一

從兩方意見可發現，反對解封、微解封等疫情鬆綁措施的民眾普遍認為，嚴格的防疫措施可以讓疫情得到控制，主張「長痛不如短痛」，不希望冒險解封，讓疫情擴大；但希望解封的民眾則主要是從經濟角度進行思考，盼恢復商家營業，解決生計問題，有少數則是對於台灣防疫措施有信心，認為解封並不會造成近一步風險。

兩種意見角力，政府如何決斷，可能要看未來一週疫情的發展吧。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

夜市微解封隔1.5公尺距離 桃園攤商：排隊名店難落實

7月12日微解封？ 陳時中：視疫情控制仍傾向全國一致

市場夜市微解封須人流管制 台東攤商：再管制就沒人了

市場夜市微解封 屏東中央市場里長手機APP掌握人流

相關新聞

施景中指北市府沒疫調 柯文哲批：台灣曾幾何時變政媒合一社會

北市今啟動虎林專案，但台大醫院婦產科醫師施景中轟柯市府不疫調、不匡列，根本「荒腔走板」，北市聯合醫院醫師也在臉書指北市府...

7月12日解封？ 柯文哲：看民眾與疫情共存平衡點設在哪

台北市繼北農、環南市場後，也爆出虎林街為確診熱點，對於距離7月12日三級警戒期限僅剩一周，台北市長柯文哲今天表示，是否解...

板橋重慶市場、樹林博愛街市場 休市3天快篩

新北市長侯友宜表示，新北今天新增確診病例11人，但板橋重慶市場及樹林博愛街市場攤商有北農或環南市場活動史，從今天起休市3...

虎林8個里近4萬人篩不完？ 黃珊珊：有忠孝院區篩檢站

台北市政府今啟動虎林專案，預計篩檢8個里3300人，然而虎林街周遭8個里人數近4萬人，台北市副市長黃珊珊說明，虎林專案最...

環南休市有補償 柯文哲：封攤若沒補償疫調恐出現隱暪

台北市長柯文哲今天上午在萬大前進指揮所，與醫福會執行長王必勝等人開會，柯文哲今天下午防疫記者會中表示，他與中央開會後，也...

虎林專案罵聲連連 柯文哲忙滅火又扯校正回歸

虎林街爆染疫吸引各界關注，虎林專案實施第一天就出現許多不滿聲音，有民代、名嘴指北市因不做疫調、不匡列才會讓疫情蔓延，甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。