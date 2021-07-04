7月12日解封否？ 兩派看法考驗政府

面對7月12日是否解封，民間出現兩派意見。一般民眾認為，變種病毒頻頻叩關且疫情尚未穩定，加上疫苗覆蓋率嚴重不足，連微解封都有風險存在。但業者與部分專家則認為，再不解封，台灣經濟將進一步遭到重創。面對是「錢與生命的選擇」，政府要有智慧決定下一局。

民眾已習慣三級

對於7月12日是否解封，又或是採取微解封（2.5 級）的策略，對防疫措施進行鬆綁，一般民眾普遍持反對態度，認為現在台灣的疫情還不算完全穩定，包括台北市市場群聚案、屏東 Delta 群聚案等都是變數，很可能還有潛在確診者未被發現，防疫應該慎而又慎。

此外，民眾擔心，目前中央都還未宣布降級，民間就已經「自行解封」，甚至有公司已經要求恢復實體上班，若 7 月 12 日宣布解封、降級，報復性出遊、消費都將讓台灣疫情「爆炸」，認為解封並不明智，也認為現在大家已經習慣了三級警戒的生活，不認為有冒險解封的必要。

業者將湧倒閉潮

然而，近日湧現幼兒園、觀光業、小攤商倒閉潮，也有專家警告，若再不解封，一般中小企業也將陸續用光儲備資金、成為新一波倒閉潮的重災戶，台灣經濟將大受影響，而在教育方面，也不適合再讓學生面對大考延期、新生遠距授課的窘境。

支持解封的業者與專家認為，確診與死亡已雙低，目前台灣的群聚、不明感染源都還在可控範圍內，至於一般民眾擔憂的屏東 Delta 群聚案，屏東已 PCR 篩檢9159人，且全為陰性，可見疫情已控制在一定範圍內，並不構成嚴重威脅，若過度的焦慮恐導致台灣經濟受到更嚴重的傷害。

錢與生命二選一

從兩方意見可發現，反對解封、微解封等疫情鬆綁措施的民眾普遍認為，嚴格的防疫措施可以讓疫情得到控制，主張「長痛不如短痛」，不希望冒險解封，讓疫情擴大；但希望解封的民眾則主要是從經濟角度進行思考，盼恢復商家營業，解決生計問題，有少數則是對於台灣防疫措施有信心，認為解封並不會造成近一步風險。

兩種意見角力，政府如何決斷，可能要看未來一週疫情的發展吧。

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