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板橋重慶市場、樹林博愛街市場 休市3天快篩

中央社 / 新北4日電
新北市長侯友宜表示，新北今天新增確診病例11人，但板橋重慶市場及樹林博愛街市場攤商有北農或環南市場活動史，從今天起休市3天進行攤商快篩。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜表示，新北今天新增確診病例11人，但板橋重慶市場及樹林博愛街市場攤商有北農或環南市場活動史，從今天起休市3天進行攤商快篩。圖／新北新聞局提供

新北市長侯友宜表示，新北今天新增確診病例11人，但板橋重慶市場及樹林博愛街市場攤商有北農或環南市場活動史，從今天起休市3天進行攤商快篩，攤商須快篩陰性才能進場復市。

新北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情漸趨平緩，侯友宜下午舉行防疫會議後線上記者會表示，新北市今天新增本土病例共11人，分別是板橋3人、土城、新莊各2人，永和、淡水、蘆洲、中和各1人，總確診人數為6555人。

他表示，11例中3人住院，8人在集中檢疫中心。在感染源分析中，其中僅1人感染源不明，此人目前是板橋重慶黃昏市場攤商，但因有北農採買活動史，接觸者共匡列41人居家隔離。

他說，另有一名環南市場攤商雖住台北市，但早上都會到樹林博愛街市場工作，為落實防疫板橋重慶黃昏市場及博愛街市場從今天到6日，休市3天進行攤商快篩，明天將啟動快篩機動隊進場為博愛街市場攤商快篩。

他表示，新北市的傳統市場、夜市也是常造成群聚傳播鏈的地方，將針對市場及夜市攤商進行自治會造冊，報經濟部核定後從5日到15日分批接種，預計配發2萬劑疫苗供施打。

他表示，雙北是共同生活圈應區域聯防，面對疫情要並肩作戰，所以，不管是新北市民或台北市民，都歡迎來新北39處社區篩檢站來篩檢，一起努力，共同阻斷隱形傳播鏈。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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