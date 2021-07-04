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7月12日微解封？ 陳時中：視疫情控制仍傾向全國一致

中央社 / 台北4日電
指揮中心指揮官陳時中重申，陽性率個案無暴增情況，解封視疫情控制情況，仍傾向全國一致。圖／中央流行疫情指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中重申，陽性率個案無暴增情況，解封視疫情控制情況，仍傾向全國一致。圖／中央流行疫情指揮中心提供

台北3大批發市場新冠肺炎疫情蠢蠢欲動，各界關注12日微解封可能性。指揮中心指揮官陳時中今天重申，陽性率個案無暴增情況，解封視疫情控制情況，仍傾向全國一致。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，自5月19日開始的全台疫情警戒第3級，已3度延期至7月12日，外界關心12日之後能否「微解封」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會強調，降級與否仍視疫情控制，整體方向還是以全國一致為主。

陳時中說，台北市3大批發市場今天新增6名新冠肺炎確診者，集中於第一市場，第二市場及環南市場都沒有新增個案，截至7月4日第一市場累積96例、第二市場累積23例、環南市場累積110例。

他認為，透過周邊篩檢，陽性率個案沒有暴增情況，研判整體疫情仍在可以控制範圍。3大批發市場疫情對周圍社區影響程度，與2大防疫重點是否落實有關，包含匡列隔離範圍是否夠大，再者是有無潛伏無症狀個案，及時找出潛伏無症狀個案仰賴持續篩檢。

陳時中說，「做過幾次後，才能說疫情有無受到控制」，但依現階段疫情趨勢分析，仍可認為台北市3大批發市場疫情沒有失控，早上台北市長柯文哲及前進指揮所指揮官王必勝開會，對於如何確實匡列及復工時管理事宜討論。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 陳時中

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