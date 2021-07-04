快訊

台中市何時微解封？ 盧秀燕曝兩大原則

北市市場攤商全打疫苗！柯文哲宣布新戰術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市場夜巿微解封？ 盧秀燕：這兩天開會討論

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市夜市何時重新開始營運？台中市長盧秀燕下午在記者會上說，將參考中央訂出的指引和台中市本身的疫情開會討論，再向市民公布。圖／台中市政府提供
台中市夜市何時重新開始營運？台中市長盧秀燕下午在記者會上說，將參考中央訂出的指引和台中市本身的疫情開會討論，再向市民公布。圖／台中市政府提供

中央流行疫情指揮中心今針對市場和夜市訂出管制措施後，等於進行一定程度的微解封，台中市夜市何時重新開始營運？台中市長盧秀燕下午在記者會上說，將參考中央訂出的指引和台中市本身的疫情開會討論，再向市民公布。

台中市連日疫情平穩，繼2日的兩確診個案後，又已連兩日零診診，近9日更有8天的零確診，市民關心何時能微解封？盧秀燕說，除了防疫，經濟也要顧，不會偏廢那一個，市府有注意到中央已對市場、夜市訂出指引，會是台中重要參考，另也會考慮台中市的疫情；會同時考慮這兩條件，這兩天開會進行討論。

據了解，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會中表示，本來在三級警戒期間就不准內用、試吃和邊走邊吃，但沒有要求夜市要整個關掉，只是禁止一些飲食方式。

陳時中說，希望確實落實市場和夜市的防疫措施，三級警戒期間除禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃，店家僅提供外帶或外送外，市場、夜市應減少出入口、確實執行實聯制措施，鼓勵導入智能化人流管制、及身分證尾數分流管制。

另外，市場、夜市應進行容留人數總量管控每人至少需1.5公尺社交距離，也就是2.25平方公尺面積只能容納一人，以占地九千平方公尺市場、夜市為例，每小時最大可開放入場的容留人數約2000人。

中央流行疫情指揮中心今針對市場和夜市訂出管制措施後，等於進行一定程度的微解封。圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今針對市場和夜市訂出管制措施後，等於進行一定程度的微解封。圖／中央流行疫情指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

台中市70歲以上7日開打 幼兒園安親班教師等萬餘人也在內

台中今零確診！社區篩檢率達6成 盧秀燕坦言「寧嚴勿鬆」

7月12日「微解封」？ 陳時中樂觀列出3大評判標準

台中快打站莫德納打氣不如AZ？盧秀燕：我發現有趣現象

相關新聞

虎林篩檢人數少？租屋族未被通知「看議員臉書才知道」

台北市虎林街、永春市場周邊陸續已有30人確診，北市府今啟動「虎林專案」，在永吉國小設置PCR篩檢站，針對周邊里民實施PC...

夜市、市場微解封 指揮中心規定2.25平方公尺僅能1人

台北市自從6月29日起宣布夜市可以微解封，人流開始湧現。指揮中心指揮官陳時中今天表示，近來有些夜市市場再重啟，這周比上周...

虎林專案罵聲連連 柯文哲忙滅火又扯校正回歸

虎林街爆染疫吸引各界關注，虎林專案實施第一天就出現許多不滿聲音，有民代、名嘴指北市因不做疫調、不匡列才會讓疫情蔓延，甚至...

7月12日微解封？ 陳時中：視疫情控制仍傾向全國一致

台北3大批發市場新冠肺炎疫情蠢蠢欲動，各界關注12日微解封可能性。指揮中心指揮官陳時中今天重申，陽性率個案無暴增情況，解...

台中市何時微解封？ 盧秀燕曝兩大原則：防疫與經濟都重要

台中何時「微解封？」台中市長盧秀燕今表示，防疫與經濟都要顧，中央已有相關指引，市府疫情指揮中心會「鄭重考慮」兩大原則，一...

估機場本周增篩檢站8至13個 陳時中：有特別尖峰的時候

爲強化入境採檢措施，我國7月2日起，在機場篩檢入境旅客，桃園機場第一及第二航廈各建立5個採檢站，指揮中心日前表示，如遇到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。