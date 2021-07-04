台中市場夜巿微解封？ 盧秀燕：這兩天開會討論

中央流行疫情指揮中心今針對市場和夜市訂出管制措施後，等於進行一定程度的微解封，台中市夜市何時重新開始營運？台中市長盧秀燕下午在記者會上說，將參考中央訂出的指引和台中市本身的疫情開會討論，再向市民公布。

台中市連日疫情平穩，繼2日的兩確診個案後，又已連兩日零診診，近9日更有8天的零確診，市民關心何時能微解封？盧秀燕說，除了防疫，經濟也要顧，不會偏廢那一個，市府有注意到中央已對市場、夜市訂出指引，會是台中重要參考，另也會考慮台中市的疫情；會同時考慮這兩條件，這兩天開會進行討論。

據了解，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會中表示，本來在三級警戒期間就不准內用、試吃和邊走邊吃，但沒有要求夜市要整個關掉，只是禁止一些飲食方式。

陳時中說，希望確實落實市場和夜市的防疫措施，三級警戒期間除禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃，店家僅提供外帶或外送外，市場、夜市應減少出入口、確實執行實聯制措施，鼓勵導入智能化人流管制、及身分證尾數分流管制。

另外，市場、夜市應進行容留人數總量管控每人至少需1.5公尺社交距離，也就是2.25平方公尺面積只能容納一人，以占地九千平方公尺市場、夜市為例，每小時最大可開放入場的容留人數約2000人。 中央流行疫情指揮中心今針對市場和夜市訂出管制措施後，等於進行一定程度的微解封。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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