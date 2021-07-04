虎林專案倉促惹民怨 陳時中建議盡量篩檢

台北市虎林街鄰近市場出現30個新冠肺炎確診病例，今天啟動「虎林專案」，篩檢站一早就湧現排隊人潮，有里長抱怨，政策上路倉促。指揮中心指揮官陳時中表示，專案宣布相對倉促，建議區域內有症狀者應盡量篩檢。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延續，台北市疫情悶燒，台北市長柯文哲點名虎林街鄰近市場周遭為熱區，今天啟動「虎林專案」，安排永春市場、虎林街市場攤商及周邊8個里篩檢。

今天下午指揮中心記者會有媒體提問增設8個里篩檢對疫情控制是否有幫助，陳時中表示，「虎林專案」宣布相對倉，現階段需要造冊篩檢，「沒造冊就不知道要怎麼樣」。

他認為，此篩檢專案建議採取該區域內有症狀者盡量篩檢，可以參考醫院流程，直接現場使用身分證報到，就不需要造冊。

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