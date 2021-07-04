快訊

夜市、市場微解封！ 指揮中心規定2.25平方公尺僅能1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜市、市場微解封 指揮中心規定2.25平方公尺僅能1人

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君黃惠群陳雨鑫／台北即時報導
陳時中今天表示，近來有些夜市市場再重啟，這周比上周人流增加3％至5％，有些增加但沒有失控。記者楊雅棠／攝影
陳時中今天表示，近來有些夜市市場再重啟，這周比上周人流增加3％至5％，有些增加但沒有失控。記者楊雅棠／攝影

台北市自從6月29日起宣布夜市可以微解封，人流開始湧現。指揮中心指揮官陳時中今天表示，近來有些夜市市場再重啟，這周比上周人流增加3％至5％，有些增加但沒有失控。不過針對各市場和夜市也訂出重點管制措施，除禁止餐飲內用、試吃外，每2.25平方公尺面積僅能容納一人。

陳時中表示，本來在三級警戒期間就不准內用、試吃和邊走邊吃，但沒有要求夜市要整個關掉，只是禁止一些飲食方式。

陳時中說，希望確實落實市場和夜市的防疫措施，三級警戒期間除禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃，店家僅提供外帶或外送外，市場、夜市應減少出入口、確實執行實聯制措施，鼓勵導入智能化人流管制、及身分證尾數分流管制。

另外，市場、夜市應進行容留人數總量管控每人至少需1.5公尺社交距離，也就是2.25平方公尺面積只能容納一人，以占地九千平方公尺市場、夜市為例，每小時最大可開放入場的容留人數約2000人。

人潮易聚集的排隊熱區，也應貼上膠條拉出社交距離並強制探取人車分流，核心營業時間禁止車輛入內。陳時中呼籲，民眾應減少出入市場及夜市，前往時一次探買充足並應減少不必要逗留時間。

針對各市場和夜市訂出重點管制措施。圖／指揮中心提供
針對各市場和夜市訂出重點管制措施。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

【7/4確診地圖】增本土37、2境外、2死！ 陳時中：市場外圍篩檢狀況好

7月4日疫情懶人卡／北農、環南爆群聚 篩檢3610人再增9人PCR陽性

7月12日「微解封」？ 陳時中樂觀列出3大評判標準

7月3日疫情懶人卡／虎林街13戶、共30人確診 桃園新添3確診個案

相關新聞

夜市、市場微解封 指揮中心規定2.25平方公尺僅能1人

台北市自從6月29日起宣布夜市可以微解封，人流開始湧現。指揮中心指揮官陳時中今天表示，近來有些夜市市場再重啟，這周比上周...

虎林篩檢人數少？租屋族未被通知「看議員臉書才知道」

台北市虎林街、永春市場周邊陸續已有30人確診，北市府今啟動「虎林專案」，在永吉國小設置PCR篩檢站，針對周邊里民實施PC...

北市確診爆不完 醫樂觀：想看阿北「初四」會失望

本土確診個案連續10天低於百例，第3級疫情警戒在12日解封似乎露曙光，可近日台北市場、虎林街等確診例爆不完，解封恐成泡影...

北市群聚傳不停 陳秀熙：檢測不擴大、解封必再延

北農、環南市場、虎林街及永春市場接連傳出群聚事件，地方衛生單位的疫情調查落實度備受批評，全台民眾也擔憂三級警戒的解封日期...

獨／疫調落漆人力大缺 民間自救人力培訓3千個名額秒殺

北市府在5月中曾宣佈因確診者太多，無法疫調，要檢驗陽性者自己通知接觸者，後來北農群聚確診者恐遍及全台產銷鏈，北市府7月初...

不支持分區解封 黃敏惠：中央要有一致性

全國疫情三級警戒至7月12日，台北環南市場又爆群聚案，如期解封或先微解封仍有變數，嘉義市長黃敏惠認為，全國要一致性、不該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。