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夜市、市場微解封 指揮中心規定2.25平方公尺僅能1人
台北市自從6月29日起宣布夜市可以微解封，人流開始湧現。指揮中心指揮官陳時中今天表示，近來有些夜市市場再重啟，這周比上周人流增加3％至5％，有些增加但沒有失控。不過針對各市場和夜市也訂出重點管制措施，除禁止餐飲內用、試吃外，每2.25平方公尺面積僅能容納一人。
陳時中表示，本來在三級警戒期間就不准內用、試吃和邊走邊吃，但沒有要求夜市要整個關掉，只是禁止一些飲食方式。
陳時中說，希望確實落實市場和夜市的防疫措施，三級警戒期間除禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃，店家僅提供外帶或外送外，市場、夜市應減少出入口、確實執行實聯制措施，鼓勵導入智能化人流管制、及身分證尾數分流管制。
另外，市場、夜市應進行容留人數總量管控每人至少需1.5公尺社交距離，也就是2.25平方公尺面積只能容納一人，以占地九千平方公尺市場、夜市為例，每小時最大可開放入場的容留人數約2000人。
人潮易聚集的排隊熱區，也應貼上膠條拉出社交距離並強制探取人車分流，核心營業時間禁止車輛入內。陳時中呼籲，民眾應減少出入市場及夜市，前往時一次探買充足並應減少不必要逗留時間。
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