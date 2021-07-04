影／Delta陰影壟罩 空拍看楓港、善餘兩村命運緊密相連

從秘魯返回屏東枋山鄉居檢的祖孫被證實染Delta變異株，枋山鄉同時有7人確診該變異株病毒，造成屏東縣枋山鄉楓港村及善餘村的群聚感染事件。屏東縣政府也6月26日開始針兩村採加強版防疫措施，並進行普篩、施打疫苗，營業場所停業3天；連夜準備900多份民生物資，包括衛生紙、穀物即食沖泡、餅乾、零食、八寶粥、罐頭、快煮拉麵或泡麵、白米等，讓村民幾天備用。縣府又在28日下午又時突然宣布再延一天，進行兩村徹底的大清消才解禁。

新冠肺炎Delta變異株入侵期間，26~28日三天兩村全面除停止營業三天，數度的大清消；同時全村PCR普篩、施打疫苗，全力圍堵Delta變異株的擴散。讓原本人口外流村，村民不多人的巷弄間，更形冷清。另一面，也讓兩村常住4、5百人的村民，一下子增加到 一千多民眾來前來篩檢、打疫苗。也發生數起鄰村村民村質疑，為何同處相同的「生活圈」卻沒有資格篩檢、打疫苗，引來不少爭執。

相對巷弄間的冷清，設置在楓港、善餘兩村的臨時篩檢站內，鄉公所與護理人員全都戴著口罩、面罩、手套及全身的防護衣來為，場面如臨大敵，還有臉上掛著一絲的驚恐冒雨前來排隊篩檢的村民，成了「半封城」的兩村人潮最多最忙碌的地方。村民也表示，過年人還沒有這麼多。

楓港曾經是台灣縱貫公路台1線與最長公路、東部幹線的台9線的交會點和終點，以及屏鵝公路台26線的起點所在。是台灣西部通往東台灣與恆春半島的必經之地。還有烤伯勞鳥的地方「美食」(現已禁止捕殺)，成了旅客必停的景點，一時間景象熱鬧。但隨著在2009年，距楓港三條公路的交會點外的1.2公里，新闢的楓港外環道通車，將由西部(台1線)往來東台灣的南迴公路(台9線)直接連通，車流快速轉過，車輛不再楓港市街停留。讓原本因三條公路交匯而車流交錯的楓港，直接落沒，人口開始外流，熱鬧不再。

近日又因新冠肺炎Delta變異株的入侵楓港、善餘兩村的聚感染事件。縣府宣布兩村全部商店禁止營業，讓兩村的經濟更是雪上加霜。這也讓被德隆路分隔楓港、善餘兩村的命運，因Delta變異株而連結在一起，成了命運共同體。隨著圍堵Delta變異株有成，被全國聚焦的楓港、善餘兩村，會像外環道的開通一樣，將失去目光。讓地處台1線終的楓港、善餘兩村，也將回歸往日寧靜的步調。

期待這被Delta變異株「染成黑白」楓港、善餘兩村，在病毒退散「變回彩色」後，如同村口的廣告看板一樣，洋蔥依舊能「感動」、落山風一樣「瘋狂」、芒果同樣「酸甜」，台一線的絡終點，楓港、善餘「你」贏了!

更多照片與完整影片請看聯合報數位版：https://vip.udn.com/vip/story/121160/5576172 新冠肺炎Delta變異株入侵，26~29日兩村全面除停止營業四天「解封」後，市場的攤商依舊沒有營業，成了貓咪的休息場所。記者黃義書／攝影 楓山村外的看版上，說明當地的農產與特色「洋蔥的感動」、「落山風的瘋狂」、「芒果的酸甜」。記者黃義書／攝影 新冠肺炎Delta變異株入侵期間，26~28日三天(又延長一天)兩村全面除停止營業三天，數度的大清消；同時全村PCR普篩、施打疫苗，全力圍堵Delta變異株的擴散。記者黃義書／攝影 新冠肺炎Delta變異株入侵，26~28日三天(又延長一天)兩村全面除停止營業三天，時間彷彿停格了。記者黃義書／攝影 設置在老人活動中心的疫苗快打站，村民依序坐在位置上，等侯醫生來問診，隨後由護士一一打疫苗，接種後休息15分才能離開。記者黃義書／攝影 新冠肺炎Delta變異株入侵，26~28日三天(又延長一天)，兩村全面除停止營業四天，「解封」後店家也開門營業。記者黃義書／攝影 設置在老人活動中心的疫苗快打站，村民依序坐在位置上施打疫苗，背景正是枋山的特產芒果。記者黃義書／攝影 新冠肺炎Delta變異株入侵，環保人員枋山鄉公所人員的帶領下，前往各巷弄噴消。記者黃義書／攝影 新冠肺炎Delta變異株入侵期間，26~28日三天(又延長一天)兩村全面除停止營業三天，數度的大清消；同時全村PCR普篩、施打疫苗，全力圍堵Delta變異株的擴散。記者黃義書／攝影 新冠肺炎Delta變異株入侵，環保人員在巷弄間不斷來回噴消。記者黃義書／攝影 鄰海的楓港、善餘兩村，雖是相鄰，當地村民卻是很清楚你是楓港人，還是善餘人。記者黃義書／攝影

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