影／Delta陰影壟罩 空拍看楓港、善餘兩村命運緊密相連
從秘魯返回屏東枋山鄉居檢的祖孫被證實染Delta變異株，枋山鄉同時有7人確診該變異株病毒，造成屏東縣枋山鄉楓港村及善餘村的群聚感染事件。屏東縣政府也6月26日開始針兩村採加強版防疫措施，並進行普篩、施打疫苗，營業場所停業3天；連夜準備900多份民生物資，包括衛生紙、穀物即食沖泡、餅乾、零食、八寶粥、罐頭、快煮拉麵或泡麵、白米等，讓村民幾天備用。縣府又在28日下午又時突然宣布再延一天，進行兩村徹底的大清消才解禁。
新冠肺炎Delta變異株入侵期間，26~28日三天兩村全面除停止營業三天，數度的大清消；同時全村PCR普篩、施打疫苗，全力圍堵Delta變異株的擴散。讓原本人口外流村，村民不多人的巷弄間，更形冷清。另一面，也讓兩村常住4、5百人的村民，一下子增加到 一千多民眾來前來篩檢、打疫苗。也發生數起鄰村村民村質疑，為何同處相同的「生活圈」卻沒有資格篩檢、打疫苗，引來不少爭執。
相對巷弄間的冷清，設置在楓港、善餘兩村的臨時篩檢站內，鄉公所與護理人員全都戴著口罩、面罩、手套及全身的防護衣來為，場面如臨大敵，還有臉上掛著一絲的驚恐冒雨前來排隊篩檢的村民，成了「半封城」的兩村人潮最多最忙碌的地方。村民也表示，過年人還沒有這麼多。
楓港曾經是台灣縱貫公路台1線與最長公路、東部幹線的台9線的交會點和終點，以及屏鵝公路台26線的起點所在。是台灣西部通往東台灣與恆春半島的必經之地。還有烤伯勞鳥的地方「美食」(現已禁止捕殺)，成了旅客必停的景點，一時間景象熱鬧。但隨著在2009年，距楓港三條公路的交會點外的1.2公里，新闢的楓港外環道通車，將由西部(台1線)往來東台灣的南迴公路(台9線)直接連通，車流快速轉過，車輛不再楓港市街停留。讓原本因三條公路交匯而車流交錯的楓港，直接落沒，人口開始外流，熱鬧不再。
近日又因新冠肺炎Delta變異株的入侵楓港、善餘兩村的聚感染事件。縣府宣布兩村全部商店禁止營業，讓兩村的經濟更是雪上加霜。這也讓被德隆路分隔楓港、善餘兩村的命運，因Delta變異株而連結在一起，成了命運共同體。隨著圍堵Delta變異株有成，被全國聚焦的楓港、善餘兩村，會像外環道的開通一樣，將失去目光。讓地處台1線終的楓港、善餘兩村，也將回歸往日寧靜的步調。
期待這被Delta變異株「染成黑白」楓港、善餘兩村，在病毒退散「變回彩色」後，如同村口的廣告看板一樣，洋蔥依舊能「感動」、落山風一樣「瘋狂」、芒果同樣「酸甜」，台一線的絡終點，楓港、善餘「你」贏了!
更多照片與完整影片請看聯合報數位版：https://vip.udn.com/vip/story/121160/5576172
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