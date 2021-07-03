入境全篩首日採檢1392人 桃機將再增26採檢窗口

昨天為入境全面採檢首日，據疫情指揮中心統計，昨天共有1392人入境並完成採檢。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，下週桃機將再增設26個採檢窗口，加快採檢速度。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，最早在印度被發現的Delta變異株肆虐全球，中央流行疫情指揮中心日前宣布，2日起所有入境者一律PCR採檢。

指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，昨天全國機場、港埠有1392人入境，其中桃園機場約1188人、松山機場79人、小港機場114人、台中港7人、高雄港2人、雲林麥寮港2人。

陳宗彥說，入境者當中有39人曾有高風險國家旅遊史，已直接進入集中檢疫所採檢，1人入境時發燒直接後送就醫，其餘1352人在邊境完成採檢。

陳宗彥指出，昨天桃園機場僅運用2航廈設置的5個採檢窗口，讓旅客進行深喉唾液採檢，同時也在現場利用入境大螢幕播放衛教影片，近日也會協調航空公司更新影片，協助在落地前播放衛教影片，讓旅客了解如何進行採檢。

陳宗彥強調，未來一週桃園機場2航廈將分別再各增設13個採檢窗口，讓整個順暢度更快。

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