批微解封為不智之舉！ 專家憂成「五輸局面」：代價實在太高

日前國內單日本土確診數下降，台北市率先宣布部分商場、夜市「微解封」，疫情指揮官陳時中也透露，目前已有在規劃逐步開放後各行業的管理措施，讓不少民眾期待早日回歸正常生活。不過，毒理專家、中原大學生科系副教授招名威表示，他認為「微解封」根本是不智之舉，若不慎出了差錯，恐將淪為「五輸」的地步。

招名威在臉書發文表示，雖然近期數字有在下降，但台北市目前還是每天都有至少20例以上確診，許多案例的疫調也還沒完全釐清，而攤販周圍的人群聚集密度高，難以保證人人都有維持社交距離，種種因素之下，根本還沒到能夠微解封的階段。

攤販周圍的人群聚集密度高，難以確保每個人都能維持一定的社交距離。示意圖。記者潘俊宏／攝影

招名威指出，若北市實施微解封後真的出了狀況，到時候再來緊急封城或再度居家隔離，狀況恐怕會比現在更糟，甚至面臨「五輸」的窘境，包含攤商關門、市民回家、醫療緊縮，以及市府和中央互踢皮球的雙輸。

招名威直言，他認為並不會有人因「再撐兩週」而餓死，如果真的有連兩個星期都活不下去的民眾，那市府該做的是提出更多針對攤販的補助措施，而不是將整個防疫風險建立在「擔心部分人士會餓死」的基礎上，因為「萬一失敗」的代價實在太高。

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