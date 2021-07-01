不跟隨柯文哲微解封 台中主張全國一致

雖然台中市政府已連續6天零確診，相較於台北市動輒2、30人以上確診的情況，民眾染疫風險顯然低很多；但面對台北市長柯文哲決定微解封、開放夜市有限制營業的決定，台中市府仍舊決定維持既有的防疫規定與措施，夜市仍不解封，也無進一步措施，新聞局長黃國瑋表示：「台中市政府贊成全國一致」。

對於疫情的控制，台中市政府連續6天加0，在之前降為中級風險後，每日確診人數也多在1、2人之間，顯示台中的防疫效果相對良好。盧秀燕1日說，這是大家的共同努力，才初步把這個城市守住，相信大家會愈來愈有信心，但不能掉以輕心，要持續守護下去。

台中市經發局針對夜市是否有限度開放營業、允許可外帶回家等作法，目前皆無相應措施，只表示現仍依照之前三級警戒的規定執行，對夜市仍無解封作法。即使台中疫情相對雙北穩定度更大，市府仍以疫情嚴峻、不能鬆懈為由，不隨柯P起舞。

隨後黃國瑋在回應媒體提問時表示，連日來很多人關心台中市是否微解封問題，但依近期多項調查結果，大部分民意仍反對解封；台中市疫情指揮中心討論結果，仍贊成全國一致。對於中央考量12日之後可能微解封，這是一項參考指標，如台中疫情中心在研討確認有相關解封訊息時，會立即對外通告。

在疫情穩定下，台中市府在解封作法上似乎更趨於保守。有人以媽媽市長總是以安全第一為優先考量解釋，不過市府官員解釋，台中從中高風險降為中度風險後，鄰近的彰化、苗栗仍處於中高風險，彰化日前才降為中度風險。台中為中部經濟生活中心，如一旦微解封而鬆懈，人流恐難以控制，風險可能再升高。

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