指揮中心宣布入境普篩啟動 侯友宜三謝中央接受建議

中央流行疫情指揮中心今日宣布，明起將啟動入境普篩，且要2度採檢PCR，若陽性要公布基因定序等3措施。先前曾建議過中央的新北市長侯友宜，下午在記者會上三度感謝中央，願意接受他3個建議。

侯友宜先前曾提出，包括入境普篩、採檢2次PCR以及公布基金定序，中央今日一次更新，侯友宜表示感謝，希望中央、地方大家一起努力。

對於新北疫情現狀，侯友宜認為非常穩定在往下走，仍然要一步一腳印落實防疫，12日前都不要掉以輕心，會做好滾動式檢討，總體來看確實在往好的地方走，盼12日能有好的結果。

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