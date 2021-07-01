夜市餐廳指引方向 陳時中：梅花座、員工健康監控

指揮中心擬制訂夜市、餐廳指引「微解封」，指揮中心指揮官陳時中今天表示，心目中的管理標準方向，強調需梅花座，考量餐廳內用多是物理性間隔，應加強員工健康監控。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，3級警戒持續至7月12日，餐飲禁止內用重創業者生計，指揮中心擬推出餐飲、夜市管理指引，傳制定方向包含攤商造冊人流管制等，12日可望「微解封」。

夜市餐廳指引尚待與專家討論，中央社記者今天下午在指揮中心記者會中提問，陳時中心目中指引方向，業者應落實防疫措施為何，陳時中認為，餐廳、夜市都和「食」有關，餐廳內用勢必需要落實梅花座，保持社交距離，清潔消毒也是必要的。

陳時中表示，餐廳內用大多是物理性間隔，所以對內部人員管理及健康監控勢必需要強化。另一項需要加強的防疫措施就是落實「實聯制」，以利餐廳發生疫情時，衛生單位可儘速掌握人員名單。

夜市攤販和市場類似，即使強化管理，物理區隔仍然較餐廳店面少，陳時中說，擔心夜市萬一出現確診者，屆時匡列居家隔離者人數可能非常龐大，如何與夜市自治會建立好聯繫系統，是避免疫情擴大關鍵。

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