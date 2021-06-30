花蓮東大門夜市不解封 縣府盼攤商紓困申請展延

因應疫情中央推出紓困4.0，其中對於傳統市集、夜市攤商紓困金部分，若為無稅籍、無勞保者的急難紓困金，花蓮縣申請者每戶可領2萬6576元，今天截止申請，縣府盼能再展延。

花蓮縣政府下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施線上記者會，縣長徐榛蔚、秘書長張逸華、衛生局長朱家祥說明各項相關措施。

對於台北寧夏夜市微解封，花蓮東大門夜市已停業一個半月，是否跟進微解封？對此，徐榛蔚說，疫情3級警戒到7月12日，且目前疫苗施打率不到10%，若解封讓鄉親陷於危險中，這必須戒慎恐懼來面對。

徐榛蔚指出，知道很多攤商生活辛苦，特別提醒傳統市集、夜市攤商紓困金補助相關細節，有稅籍登記者可向經濟部、有勞保者可向勞動部線上申請，無稅籍且無勞保者向衛福部線上或郵寄申請。

無稅籍且無勞保者急難紓困每戶發給新台幣1至3萬元，依縣市而不同，是根據「家戶每月平均收入未逾當地每人每月最低生活費2倍」，花蓮縣為2萬6576元，申辦作業6月底截止，縣府社會處與衛福部溝通，希望能展延申請時間到8月1日。

另外，花蓮縣政府推出「防疫暖心食堂」，已合作的店家店門口貼有標章供民眾持餐券取餐，或是願意收受餐券的店家可與縣府社會處聯繫，為弱勢者盡一分力量。

徐榛蔚指出，若有鄉親因疫情而三餐不繼，縣內13鄉鎮的戶政事務所及5個社會服務中心發放取餐券，排除教育處經濟弱勢兒少餐食補助對象，7月2日開始施行，早餐新台幣60元、午晚餐80元面額餐券，僅供外帶。

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