台東市區2夜市 7月1日起有條件開放
台東市區2傳統夜市爭取開放，台東縣長饒慶鈴今天表示，7月1日起有條件恢復營業，嚴禁內用、邊走邊吃。
台東觀光夜市最近行文台東縣政府希望能在7月1日重新開業，台東市觀光夜市促進會已經將管理及新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施計畫送到縣府。
計畫中除了中央規定的防疫作為外，夜市內所有人行走道之最小寬度「2公尺」；另保持人與人的間隔距離1個手臂「1公尺」，維持安全社交距離。
再者，市場場域內僅提供消費者外帶、外送服務，現場禁止飲食、內用及邊走邊吃。
饒慶鈴今天下午召開新冠肺炎防疫記者會時表示，感謝台東攤販這段時間的配合，在做好防疫措施的情況下，台東市正氣路觀光夜市與四維夜市經過討論後將於7月1日起有條件恢復營業，縮小規模、僅提供1/2攤位，禁止邊走邊吃，並請攤商務必自律，做好安全距離、消毒防疫、實聯制及人流管制等，縣府也會協助強化防疫措施。
疫情快報
▪【疫情專題】疫情續降！今增本土確診55例、死亡5例
▪【今日疫情懶人卡】北市+22家戶感染占七成 苗栗京元電相關再添2確診
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言