台東市區2夜市 7月1日起有條件開放

台東市區2傳統夜市爭取開放，台東縣長饒慶鈴今天表示，7月1日起有條件恢復營業，嚴禁內用、邊走邊吃。

台東觀光夜市最近行文台東縣政府希望能在7月1日重新開業，台東市觀光夜市促進會已經將管理及新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施計畫送到縣府。

計畫中除了中央規定的防疫作為外，夜市內所有人行走道之最小寬度「2公尺」；另保持人與人的間隔距離1個手臂「1公尺」，維持安全社交距離。

再者，市場場域內僅提供消費者外帶、外送服務，現場禁止飲食、內用及邊走邊吃。

饒慶鈴今天下午召開新冠肺炎防疫記者會時表示，感謝台東攤販這段時間的配合，在做好防疫措施的情況下，台東市正氣路觀光夜市與四維夜市經過討論後將於7月1日起有條件恢復營業，縮小規模、僅提供1/2攤位，禁止邊走邊吃，並請攤商務必自律，做好安全距離、消毒防疫、實聯制及人流管制等，縣府也會協助強化防疫措施。

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