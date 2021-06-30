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蔡英文：取得疫苗超過526萬劑 未來兩個月擴大加速施打

夜市攤商是否開放 嘉縣府與攤商自治會研議中

中央社 / 嘉義縣30日電
針對夜市攤商是否要開放，嘉義縣長翁章梁今天表示，縣府與攤商自治會研議中。圖／嘉縣府提供
針對夜市攤商是否要開放，嘉義縣長翁章梁今天表示，縣府與攤商自治會研議中。圖／嘉縣府提供

針對夜市攤商是否要開放，嘉義縣長翁章梁今天表示，台灣目前仍是3級警戒狀態，應謹慎面對疫情，但深知在限制下，攤商生計會有困難，針對微解封，縣府與攤商自治會研議中。

翁章梁指出，嘉義縣政府看見攤商擔憂的生計問題，現正積極處理中；針對部分行業或場所微解封，目前正在研議中，縣府希望能找到顧及民眾生活，另一方面也能兼顧新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫，不讓夜市成為防疫破口及漏洞。

因此，最基本要求，仍維持僅能外帶不開放內用，夜市應進行人流管制，各攤商也應設有QR Code落實實聯制。

針對莫德納疫苗，嘉義縣將於明天正式開打，翁章梁今天在防疫直播中，再次向民眾道歉，受疫苗數量限制，為維護鄉親權益，接種對象以72至74歲嘉義縣民為主，暫不開放非嘉義縣籍民眾接種；未來將進行滾動式檢討，若疫苗數量足夠，將開放非縣籍民眾施打。

嘉義縣已15天零確診，翁章梁強調，連續多日零確診並非要自豪嘉義縣防疫表現優秀，而是要感謝大家齊心抗疫，要維持零確診是件辛苦的工作，需要大家共同努力，因此，大家應更加謹慎面對，才能讓零確診持續保持下去。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 翁章梁

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